В ДНР расширили возможности пунктов приема документов на паспорт Российской Федерации

На паспорт РФ теперь можно подать документы в здании республиканской Миграционной службы, расположенной на улице Федора Зайцева. Фото: МВД ДНР

В ДНР практически во всех городах начали работать пункты приема документов на паспорт РФ. Причем в Донецке их четыре, в Макеевке – три, по два в Горловке и Мариуполе.

- Жители ДНР могут подать документы в любом пункте, независимо от места их регистрации, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Также расширены возможности пунктов приема документов в Республике. По ряду вопросов отпала необходимость выезжать на территорию «большой» России.

ЧТО МОЖНО ОФОРМИТЬ В ПУНКТЕ ПРИЕМА

Теперь в пунктах приема документов на паспорт РФ на территории ДНР можно:

- Подать документы на получение первого паспорта РФ лицам, которые признаются гражданами России согласно Федеральному конституционному закону РФ №5-ФКЗ.

- Подать документы на получение первого паспорта РФ детям, старше 14 лет, в том числе тем, кто приобрел гражданство вместе с родителями до 30.09.2022 г.

- Подать документы на замену паспорта РФ в случае достижения возраста 20 и 45 лет, утери или порчи паспорта РФ.

- Получить документ, подтверждающий гражданство ребенка до 14 лет (только для детей, признанных гражданами РФ, согласно ФКЗ №5-ФКЗ).

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПУНКТЫ

Пункты приема документов на паспорт РФ расположены последующим адресам:

В Донецке:

- пр. Лагутенко, д. 14 (городская Миграционная служба Донецка).

- ул. Кирова, д. 106 (МС Кировского района Донецка)

- ул. Гурьевская, д. 3 (МС Буденновского района Донецка)

- ул. Ф. Зайцева, д. 46в (республиканская МС)

В Макеевке:

- ул. Дзержинского, д. 23 (городская МС Макеевки)

- ул. Малиновского, д. 57 (МС Червоногвардейского района)

- ул. Автотранспортная, д. 42 (МС Горняцкого района)

В Горловке:

- ул. Петровского, д. 2 (городская МС Горловки)

- ул. Бессонова, д. 19 (МС Калининского района)

В Мариуполе:

- ул. Нахимова, д. 86 (городская МС Мариуполя)

- ул. 130-й Таганрогской Дивизии, д. 114 (МС Орджоникидзевского района)

Также документы на паспорт РФ можно подать в других городах и райцентрах ДНР:

- г. Харцызск, пер. Спартаковский, д. 6а

- г. Енакиево, ул. Свердлова, д. 110

- г. Снежное, ул. Ленина, д. 39

- г. Торез, ул. Энгельса, д. 126

- г. Шахтерск, ул. Дзержинского, д. 13

- г. Новоазовск, ул. Коммунаров, д. 69

- пгт. Старобешево, ул. Ангелиной, д. 30

- г. Волноваха, пер. Энергетический, д. 3

- пгт. Мангуш, ул. Титова, 63

При получении гражданства РФ необходимо принять присягу. Фото: МВД ДНР

КОГДА И ПО КАКИМ ВОПРОСАМ ПРИНИМАЮТ

Прием документов проходит согласно талонам электронной очереди. Талон можно получить, обратившись лично в пункт и предъявив полный пакет документов. После проверки пакета документов, сотрудник Миграционной службы выдаст талон.

- Важно учесть, что нельзя взять талон в одном пункте, чтобы подать документы в другом пункте. Также не получится удаленно получить талон электронной очереди. Нужно только личное присутствие, - подчеркнула Анастасия Селиванова.

Отметим, что исключение составляют инвалиды первой и второй групп, недееспособные пенсионеры и нетранспортабельные граждане. Как правило, интересы указанных лиц представляют опекун, законный представитель либо один из близких родственников, которые подают в Миграционную службу уже готовый пакет документов.

Пункты приема документов работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

При этом установлены специальные дни приема в зависимости от того, какой документ хочет получить житель ДНР:

- Прием документов на получение паспорта гражданина РФ по талону электронной очереди – с понедельника по пятницу.

- Прием документов на замену паспорта гражданина Российской Федерации, согласно талону электронной очереди – в понедельник и четверг.

- Получение документа, подтверждающего гражданство РФ у ребенка до 14 лет, согласно талону электронной очереди – вторник и пятница.

- Прием документов для оформления адресных справок, удостоверяющих личность, согласно талону электронной очереди (в соответствии с Указом Главы ДНР от 19.05.2020 г. №152) – понедельник и четверг.

- Прием документов для оформления адресных справок согласно талону электронной очереди, по подтверждению регистрации места жительства (в т.ч. «для нотариуса») – понедельник и четверг.

- Прием документов и оформление адресных справок о регистрации и снятии с регистрации по месту жительства/пребывания - вторник, среда и пятница.

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