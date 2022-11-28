В ДНР расширили возможности пунктов приема документов на паспорт Российской Федерации

На паспорт РФ теперь можно подать документы в здании республиканской Миграционной службы, расположенной на улице Федора Зайцева. Фото: МВД ДНР
В ДНР практически во всех городах начали работать пункты приема документов на паспорт РФ. Причем в Донецке их четыре, в Макеевке – три, по два в Горловке и Мариуполе.
- Жители ДНР могут подать документы в любом пункте, независимо от места их регистрации, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
Также расширены возможности пунктов приема документов в Республике. По ряду вопросов отпала необходимость выезжать на территорию «большой» России.
ЧТО МОЖНО ОФОРМИТЬ В ПУНКТЕ ПРИЕМА
Теперь в пунктах приема документов на паспорт РФ на территории ДНР можно:
- Подать документы на получение первого паспорта РФ лицам, которые признаются гражданами России согласно Федеральному конституционному закону РФ №5-ФКЗ.
- Подать документы на получение первого паспорта РФ детям, старше 14 лет, в том числе тем, кто приобрел гражданство вместе с родителями до 30.09.2022 г.
- Подать документы на замену паспорта РФ в случае достижения возраста 20 и 45 лет, утери или порчи паспорта РФ.
- Получить документ, подтверждающий гражданство ребенка до 14 лет (только для детей, признанных гражданами РФ, согласно ФКЗ №5-ФКЗ).
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПУНКТЫ
Пункты приема документов на паспорт РФ расположены последующим адресам:
В Донецке:
- пр. Лагутенко, д. 14 (городская Миграционная служба Донецка).
- ул. Кирова, д. 106 (МС Кировского района Донецка)
- ул. Гурьевская, д. 3 (МС Буденновского района Донецка)
- ул. Ф. Зайцева, д. 46в (республиканская МС)
В Макеевке:
- ул. Дзержинского, д. 23 (городская МС Макеевки)
- ул. Малиновского, д. 57 (МС Червоногвардейского района)
- ул. Автотранспортная, д. 42 (МС Горняцкого района)
В Горловке:
- ул. Петровского, д. 2 (городская МС Горловки)
- ул. Бессонова, д. 19 (МС Калининского района)
В Мариуполе:
- ул. Нахимова, д. 86 (городская МС Мариуполя)
- ул. 130-й Таганрогской Дивизии, д. 114 (МС Орджоникидзевского района)
Также документы на паспорт РФ можно подать в других городах и райцентрах ДНР:
- г. Харцызск, пер. Спартаковский, д. 6а
- г. Енакиево, ул. Свердлова, д. 110
- г. Снежное, ул. Ленина, д. 39
- г. Торез, ул. Энгельса, д. 126
- г. Шахтерск, ул. Дзержинского, д. 13
- г. Новоазовск, ул. Коммунаров, д. 69
- пгт. Старобешево, ул. Ангелиной, д. 30
- г. Волноваха, пер. Энергетический, д. 3
- пгт. Мангуш, ул. Титова, 63
При получении гражданства РФ необходимо принять присягу. Фото: МВД ДНР
КОГДА И ПО КАКИМ ВОПРОСАМ ПРИНИМАЮТ
Прием документов проходит согласно талонам электронной очереди. Талон можно получить, обратившись лично в пункт и предъявив полный пакет документов. После проверки пакета документов, сотрудник Миграционной службы выдаст талон.
- Важно учесть, что нельзя взять талон в одном пункте, чтобы подать документы в другом пункте. Также не получится удаленно получить талон электронной очереди. Нужно только личное присутствие, - подчеркнула Анастасия Селиванова.
Отметим, что исключение составляют инвалиды первой и второй групп, недееспособные пенсионеры и нетранспортабельные граждане. Как правило, интересы указанных лиц представляют опекун, законный представитель либо один из близких родственников, которые подают в Миграционную службу уже готовый пакет документов.
Пункты приема документов работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
При этом установлены специальные дни приема в зависимости от того, какой документ хочет получить житель ДНР:
- Прием документов на получение паспорта гражданина РФ по талону электронной очереди – с понедельника по пятницу.
- Прием документов на замену паспорта гражданина Российской Федерации, согласно талону электронной очереди – в понедельник и четверг.
- Получение документа, подтверждающего гражданство РФ у ребенка до 14 лет, согласно талону электронной очереди – вторник и пятница.
- Прием документов для оформления адресных справок, удостоверяющих личность, согласно талону электронной очереди (в соответствии с Указом Главы ДНР от 19.05.2020 г. №152) – понедельник и четверг.
- Прием документов для оформления адресных справок согласно талону электронной очереди, по подтверждению регистрации места жительства (в т.ч. «для нотариуса») – понедельник и четверг.
- Прием документов и оформление адресных справок о регистрации и снятии с регистрации по месту жительства/пребывания - вторник, среда и пятница.
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