В ЛНР совершенствуют сферу здравоохранения

Волгоградские медики продолжают оказывать помощь жителям Станично-Луганского района. Фото: ЛуганьМедиа

ПОМОЩЬ ОТ МЕДИКОВ-ВОЛОНТЕРОВ

Продолжают помогать городам и районам Республики представители других регионов России. Волгоградские медики-волонтеры работают в Станично-Луганском районе. В числе очередной группы специалистов, которая приехала в район, 8 медработников: анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, хирург, педиатр, две медицинские сестры-анестезистки и две медицинские сестры палатные.

- Наши специалисты при укомплектованности менее 50 процентов перезагружены, большую часть своего времени они проводят на рабочем месте. Когда к нам приезжают коллеги из Волгограда, у наших медиков появляется возможность немного отдохнуть, сходить в отпуск, восстановиться, - говорит главврач «Станично-Луганского ТМО» Валерий Кононов.

ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ КОЛЛЕГ

Врачи-волонтеры говорят, что, когда они приехали в Станично-Луганский район, коллеги их встретили очень радостно.

- Они нас обнимали, и у них слезы были на глазах – мы даже не ожидали такого эмоционального приема, было очень приятно. И это помогло нам очень быстро наладить взаимодействие. На 60 человек в хирургическом отделении приходится одна процедурная медсестра и одна палатная – это очень тяжело, поэтому наша помощь здесь кстати, и мы рады, что можем ее оказать, - говорит медсестра Наталья Ермак.

- Здесь живут люди, работают наши коллеги, которым сейчас очень сложно. Мы готовы были поучаствовать – поддержать их, получить какой-то полезный опыт для себя, - говорит анестезиолог-реаниматолог Сергей Левченко.

Медицина в новых регионах – на особом контроле Правительства. Вскоре в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали. Правительство направит на эти цели более 1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава и регионов. Планируется сформировать из специалистов этих структур выездные бригады, организовать полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медпомощь, в том числе специализированную, а также помочь коллегам на местах с организационно-методическими вопросами.

Волгоградские медики продолжают оказывать помощь жителям Станично-Луганского района. Фото: ЛуганьМедиа

В РЕСПУБЛИКЕ ПОСТРОЯТ ВОСЕМЬ БОЛЬНИЦ

В ЛНР построят онкологический радиологический корпус, больницу скорой медицинской помощи, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и две врачебных амбулатории. Для этого республиканское Министерство здравоохранения в рамках нацпроекта уже подготовило необходимую документацию. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Все новые регионы России смогут получить средства, зарезервированные на выполнение национальных проектов до 2024 года, уже сейчас. Это будет осуществляться через беспроцентные кредиты, которые в апреле 2024 года будут автоматически погашены. Это даст толчок строительству необходимых социальных объектов и развитию инфраструктуры, - проинформировал он.

ВОССТАНОВИЛИ 18 УЧРЕЖДЕНИЙ

По данным республиканского Минздрава, в ЛНР в прошлом году шефы-регионы уже восстановили 18 больниц. Сейчас строители приводят в порядок еще ряд учреждений здравоохранения.

К примеру, в Краснодоне тюменские специалисты капитально ремонтируют центральную городскую многопрофильную больницу и роддом.

- В этих медучреждениях заново сделали крышу, инженерные коммуникации, обновили пищеблоки. Сейчас ведутся наружные и внутренние работы. Здания отапливают блочно-модульные котельные, - прокомментировали в пресс-службе Минстроя России.

Когда ремонт будет закончен, в обе больницы из Сибири доставят все необходимое современное медицинское оборудование. Так что помощь там будут оказывать на высоком уровне.

- К счастью, сейчас лечению у нас уделяют особое внимание, - сказала «КП» луганчанка Вера Киприянова. – Недавно проходила обследование у врачей из Уфы. Они быстро поставить правильный диагноз и сделали мне операцию. Ко мне вернулся слух! Я очень благодарна врачам-добровольцам.

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