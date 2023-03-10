Первый муниципальный приют в Донецке собираются построить уже в этом году

Частные приюты не всегда справляются и их недостаточно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первый муниципальный приют для животных планируется построить в Донецке до конца этого года. Там разместят отловленных на улице собак, прием животных от жителей вести не будут, сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на и.о. директора муниципального унитарного предприятия администрации Донецка «Животные в городе» Александру Гавриш.

- Согласно распоряжению главы администрации Донецка Алексея Кулемзина нашему предприятию отведен земельный участок в Буденовском районе площадью 1,7 га. Постановлением Правительства ДНР нам выделена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с расширением территории нашего предприятия. Подразумевается постройка приюта - это будет первый муниципальный приют в Донецке, - сказала Александра Гавриш.

Она добавила, что по проекту изначальная вместимость приюта рассчитана на триста особей, но предусмотрена возможность расширения. Ожидается, что его возведут до конца текущего года. После завершения строительства «Животные в городе» смогут содержать в два раза больше животных, чем сейчас. Сейчас там могут принять на передержку до трехсот собак, но в большинстве случаев речь идет о временном, а не постоянном содержании. После карантина и стерилизации большинство животных выпускают в прежнюю среду обитания.

- Он позволит разгрузить наши имеющиеся вольеры. У нас сейчас постоянно содержатся собаки, которые не подлежат выпуску в прежнюю среду обитания: большие собаки, либо собаки, отловленные во дворах детских садов, школ. Туда они не возвращаются, а остаются у нас в вольерах. В приюте будут содержаться уже стерилизованные животные, которые после отлова прошли у нас карантин. Прием собак и щенков от населения осуществляться не будет, - подчеркнула руководитель предприятия.

По ее словам, расширение возможностей «Животные в городе» позволит увеличить число отловленных в городе собак.

- Это улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в Донецке и позволит повысить безопасность жизнедеятельности нашего населения, - рассказала руководитель.

Муниципальное предприятие «Животное в городе» зарегистрировано в Донецке в 2014 году. Занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией безнадзорных собак в городе. В прошлом году было отловлено более 2,2 тысяч особей, все были стерилизованы, из них в прежнюю среду обитания 26%, остальные нашли новых хозяев.

В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и своим собратьям, травмированные, с признаками заболеваний, прежде всего - с подозрением на бешенство, создающие опасность для дорожного движения, находящиеся на территориях учреждений образования, здравоохранения, детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков и памятных мест. Заявки на отлов принимаются в диспетчерской по телефону: +7-949-325-38-22.

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