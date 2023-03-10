Топ-6 цветущих растений Донецкого ботанического сада: Что сейчас можно посмотреть в оранжереях

Сейчас под куполом тропического леса радует своим цветением гибискус Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкий ботанический сад радует своих посетителей круглый год. Сейчас привлекает внимание муррайя метельчатая - вечнозеленый кустарник из Юго-Восточной Азии.

Муррайя. Фото: Донецкий ботсад

- За форму цветков и их аромат муррайю называют «апельсиновым жасмином». Белоснежные душистые цветки в небольших соцветиях сменяются красными съедобными ягодами, которые обладают тонизирующими свойствами. На растении можно увидеть одновременно и новые бутоны, и цветки, и созревшие плоды, - рассказывает «КП» сотрудник орготдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.

Муррайя с ягодами. Фото: Донецкий ботсад

С этим изумительным по красоте растением связано немало легенд и преданий. Наталья рассказала, что в Японии ее ароматом наслаждаться было позволено только императорам. С тех пор муррайя считается растением особенным, культовым, наделенным способностью влиять на ум и здоровье.

Восхищает гостей оранжерей и запах жасмина. Эта вечнозеленая лиана отличается обильным и длительным цветением и пьянящим ароматом. В Индии и многих странах Юго-Восточной Азии жасмин символизирует молодость и красоту.

Жасмин. Фото: Донецкий ботсад

Ароматные цветки жасмина используют для создания парфюмерных композиций, а также добавляют в чай, придавая ему неповторимый вкус.

Гибискус (роза китайская) родом из Азии. Разнообразие сортов и цветовая гамма этого растения поражает воображение.

Гибискус. Фото: Донецкий ботсад

- Белый, розовый, желтый, красный, персиковый – каждый найдет свой любимый оттенок. Посетители с удовольствием фотографируются на фоне китайских роз, каждый день раскрывающих новые бутоны, - говорит Наталья Балабенко.

Постоянно цветет бугенвиллея из Южной Америки. В соцветиях белые неприметные цветки обрамлены яркими розовыми прицветниками, привлекающими насекомых.

Бугенвиллея. Фото: Донецкий ботсад

Народное название спатифиллума - «женское счастье».

Спатифиллум. Фото: Донецкий ботсад

Белое покрывало (обвертка соцветия) привлекает внимание насекомых-опылителей к скромному початку с пыльцой, а после отцветания похожее на белый парус покрывало быстро зеленеет. Антуриум называют мужское счастье. У него соцветие - початок и яркое покрывало, за что также растение назвали цветок фламинго.

Антуриум Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Насладиться пьянящим благоуханием муррайи и жасмина, цветением гибискусов и бугенвиллей, антуриумов и спатифиллумов можно на экскурсии в мир тропиков и субтропиков ежедневно в 11:00 и 13:00.

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