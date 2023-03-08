Подростков Донбасса будут вдохновлять выдающиеся российские предприниматели, общественные деятели и ученые

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

Представители Всероссийского движения «Вдохновители» подписали соглашение о сотрудничестве с Министерствами образования и науки новых субъектов России - Донецкой и Луганской Народных Республик. Стороны договорились объединить свои возможности в организации проектов по развитию и поддержки молодежи республик. Со стороны «Вдохновителей» документ подписал руководитель Движения Алексей Чумаков, со стороны республик - министры образования и науки ДНР и ЛНР Ольга Колударова и Иван Кусов.

Подписание соглашения с Движением «Вдохновители»

Подписание соглашения с Движением «Вдохновители»

После Вдохновители провели несколько встреч со школьниками ЛНР и детьми-участниками первой «Смены Вдохновения» из ДНР. С ребятами встретились руководитель Движения Алексей Чумаков и директор Севастопольского детского технопарка «Кванториум» Максим Виноградов.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Алексей ЧУМАКОВ, руководитель Движения «Вдохновители»:

- Мы очень рады начать системную работу на территории новых субъектов и уже договорились о количестве мотивационных встреч, которые Вдохновители проведут здесь в течение года. Их основная цель - показать ребятам, как важно мечтать, ставить амбициозные цели и главное - делать первые шаги в направлении их реализации. Также мы планируем развивать здесь местные сообщества Вдохновителей и уже скоро примем в свои ряды новых участников. Уверен, наше сотрудничество будет плотным и плодотворным, и Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени.

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

Отметим, что работу в новых регионах Вдохновители начали еще в 2022 году: участвовали в практикумах, где провели десятки встреч, мастер-классов, тренингов, лекций и семинаров для более 800 педагогов из Донбасса. Осенью Вдохновители встретились с луганскими и донецкими школьниками в своем офисе, где познакомили ребят с деятельностью Движения и провели для них тренинг по поиску мечты. А уже в феврале этого года подростки из новых республик приняли участие в «Смене Вдохновения» - первой смене от Движения в ВДЦ «Смена», где собрались 167 школьников со всей России.

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Ольга КОЛУДАРОВА, министр образования и науки ДНР:

- Подписание соглашения с Движением «Вдохновители» - очень приятное событие для нас. Это поможет нам объединить усилия по развитию детей и молодежи нашего региона. Мы уже видим первые результаты взаимодействия Вдохновителей с нашими детьми - ребята-участники первой смены от Движения были очень воодушевлены от общения с Вдохновителями и выразили готовность продолжить работу с молодежью здесь, на территории республики. Наша основная задача на сегодня - сформировать план работы и начать реализовывать совместные инициативы. Уверены, нас ждет много интересных проектов в сфере развития и поддержки молодежи ДНР.

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Иван КУСОВ, министр образования и науки ЛНР:

- Мы рады сделать первый официальный шаг к системному, долгосрочному взаимодействию нашего региона с движением «Вдохновители». Сегодня молодежь как никогда нуждается в правильном примере и мы видим, что таким примером могут стать участники этого Движения. Уверены, объединив наши усилия с Вдохновителями, мы сможем помочь луганским подросткам лучше узнать себя, обрести верные ценности и найти свой собственный, уникальный путь в будущее.

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

Движение «Вдохновители», объединяющее на сегодня больше 150 успешных российских предпринимателей, общественных и культурных деятелей, осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства Просвещения РФ и Народного фронта.

Вдохновители на собственном примере помогут молодежи ЛНР и ДНР стать героями своего времени

СПРАВКА «КП»

«Вдохновители» - всероссийское движение, объединяющее лидеров из разных сфер, чьи проекты приносят пользу другим людям, стране и миру. Вдохновители помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через развитие сообщества, личные мотивационные встречи, развивающий медиаконтент.

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