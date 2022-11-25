Мать погибшего ополченца на встрече с Владимиром Путиным рассказала о сыне

Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих. Фото: Александр Щербак, ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих. Глава государства выразил соболезнования женщинам, сыновья которых погибли в ходе боевых действий, и пообещал сделать все, чтобы мамы чувствовали крепкое плечо рядом с собой.

На встрече с президентом была и мать погибшего военнослужащего из города Кировск Луганской Народной Республики Нина Пшеничкина. Женщина рассказала Владимиру Путину о том, как ее сын Константин пошел в ополчение.

Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих. Фото: Александр Щербак, ТАСС

- Когда мой сын в 2014 году ушел в ополчение, он сказал: «Мама, я иду воевать за Россию, я иду воевать за русский мир, я иду воевать за русское слово, за русскую память». Мой папа прошел всю войну с 1941-го по 1945-й, пришел с Победой. Мы очень долго ждали этого события, трудным путем шли, теряли дорогих нам людей, но не теряли надежды, что мы будем в России, мы придем домой. И это радостное для нас событие сбылось, - говорит она.

Константин Пшеничкин героически погиб, защищая город в 2019 году. В одном из утренних боев враг подошел близко к их позициям. Константин выскочил из окопа и вызвал огонь на себя. Последние его слова были: «Пойдем, братва, рубить «укропов». Посмертно он был награжден медалью «За отвагу».

После тяжелой утраты Нина Пшеничкина не опустила руки, она стала активно помогать семьям погибших ополченцев, добивалась льгот, была членом общественной палаты. Учувствовала в организации референдума в Луганской Народной Республике.

Женщина рассказала Владимиру Путину о проблеме с освидетельствованием раненых.

- Им нужно столько пройти, справок собрать, что и здоровый-то не соберет. А проехать из Кировска в Алчевск, из Алчевска в Белое, где госпиталь, из Белого опять назад, потом в Луганск, а в Луганске работает военно-врачебная комиссия всего один раз в неделю. Из 20 городов и районов можно пройти за один день? А нанимать надо? А если безногий? Как ехать? Вы уж, пожалуйста, как-то поручение дайте, чтобы это было в режиме «одного окна» или выезжали эти комиссии, - обратилась Пшеничкина.

Президент отметил, что вопрос, который затронула Нина Петровна - очень важный. В России работает система «одного окна» в гражданской сфере, но сделать ее на стыке нескольких ведомств, в том числе военных, сложнее.

- Но то, что социальные службы должны работать эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, необременительно для людей, особенно для ребят, которые пострадали, ранены, вот эту службу «одного окна», даже если это на стыке находится гражданских ведомств и военных, безусловно, нужно организовать, - считает Владимир Путин. - Я не просто так дам какую-то команду и забуду. Мы доведем это до конца. Это, может быть, не сразу получится, потому что на стыке этих ведомств непросто это делать, но мы сделаем это обязательно.

Также Нина Петровна поинтересовалась у президента, распространятся ли льготы, которые сейчас имеют российские военнослужащие или семьи погибших, на семьи погибших до 30 сентября?

- Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года. Там, где один или два юриста, там минимум три-четыре мнения, но поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования мы сделаем, - отметил Путин.

Жительница Кировска передала Владимиру Путину от всех жителей Донбасса, от женщин Донбасса, от Союза женщин Донбасса, от тех матерей, которые проводили сыновей на фронт, слова благодарности, поддержки, уверенности и пожелала президенту крепчайшего здоровья.

Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих. Фото: Александр Щербак, ТАСС

Путин поблагодарил Нину Пшеничкину за то, что она заботится о других ребятах, которые находятся в зоне специальной операции, думает об их семьях:

- Это лишний раз подчеркивает то особое, я думаю, что присущее именно людям из России - многонационального, но все-таки единого народа, который живет одними ценностями. Вот это нам присуще очень.

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