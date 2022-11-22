«Хочется внести личный вклад»: Что предлагают участники кадрового конкурса «Лидеры возрождения» из ЛНР

В ЛНР завершилась регистрация на кадровый конкурс «Лидеры возрождения». Фото: ЛИЦ

7 ноября в Луганской Народной Республике завершилась регистрация на кадровый конкурс «Лидеры возрождения». Следующим этапом для участников стало написание эссе, в котором они рассказали о цели своего участия, о своем главном профессиональном достижении, назвали три приоритетных вопроса, проблемы или направления развития на территории ЛНР и предложили пути их решения. Сроки сдачи этой работы были продлены организаторами с 14-го до 21 ноября.

- Такое решение было принято в связи с поступившими обращениями участников, которые не по своей вине не имели возможности заблаговременно подготовить эссе, - рассказал представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков.

По его словам, написание эссе очень важное задания, с помощью которого отберут самых достойных участников для очных этапов конкурса.

- Более того, все интересные проекты из эссе участников будут рассмотрены руководством Республики, - подчеркнул Шебураков.

В конкурсе участвуют люди абсолютно разных профессий, с разными инициативами и идеями, но объединяет всех их одно – желание сделать свою Родину, свою Республику, достойным регионом, восстановить ее, чтобы она была самодостаточным, богатым краем; ну, и конечно же, реализовать свои амбиции и найти новых единомышленников.

Участник проекта, коммерческий директор строительной компании Игорь Детушев считает, что ЛНР сейчас стоит перед множеством вызовов, ответы на которые – это те управленческие решения, которые принимаются сегодня абсолютно во всех сферах.

- Для меня участие в конкурсе - шанс внести свой посильный вклад в трансформацию целого региона, - говорит Детушев. - Многие из участников, и я в их числе, хотели бы возглавить важнейшие проекты на уровне руководства региона, применить свой многолетний опыт для создания условий, которые повысят качество жизни в регионе. Кроме того, это уникальный шанс поучиться у лучших российских практиков.

Игорь Детушев

Учиться, развиваться и познавать что-то новое нравится участнице Лидии Мельник, советнику директора по воспитательной работе Краснодонского центра досуга населения. И поскольку девушка работает с детьми, ей хотелось бы расширять их кругозор.

- Нашим детям нужны экскурсии, выезды по интересным местам, больше развлекательных и обучающих центров. У меня есть несколько конструктивных предложений, которые я бы хотела озвучить в рамках конкурса, - сказала участница. - Несмотря на отсутствие опыта государственной службы, у меня есть интерес к развитию образовательной деятельности в родном регионе.

Лидия Мельник

Развивать образование в регионе желает и заведующий методическим кабинетом Свердловского центра финансово-хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных организаций Андрей Рыженко.

- Хочется внести личный вклад в общее дело развития Республики, поскольку вижу проблемы и могу предложить свои варианты их решения, в частности, в вопросах повышения качества образования, улучшения качества подготовки кадров для образовательных учреждений, усовершенствования материально-технической базы, - отметил участник.

По мнению Рыженко, его опыт может быть востребованным в процессах интеграции в российскую систему образования учреждений Республики.

- Могу собрать команду: я сам педагог, поэтому мне это легко, - признается Андрей. - Я всегда нахожу конструктивные пути решения.

Андрей Рыженко

Руководитель самодеятельного коллектива из Антрацита Ирина Игнатьева пришла на конкурс, чтобы предложить свои идеи перспективного развития Республики. Они, по словам участницы, касаются нескольких направлений. Это кредитная система, обеспечение семей доступным жильем, открытие сетевых супермаркетов с акциями и доступными ценами, а также представительств интернет-магазинов на территории региона.

- У населения ЛНР низкая покупательная способность, и для обеспечения себя необходимыми товарами люди, проживающие на территории ЛНР, нуждаются в открытии таких магазинов, - считает Игнатьева.

Ирина Игнатьева

А у главного специалиста отдела по работе с территорией поселка городского типа Георгиевка Светланы Волошиной есть места – развивать родной поселок. Поэтому она и решила стать участником кадрового конкурса.

- Я работаю в небольшом поселке, и мне бы хотелось, чтобы он развивался, - говорит Светлана. - Считаю, необходимо совершенствовать инфраструктуру в поселке, в том числе детские и спортивные площадки. Хочется, чтобы люди от нас не уезжали, а оставались и возвращались.

После того, как Луганская Народная Республика вошла в состав Российской Федерации, у жителей Георгиевки появилось еще больше надежд на развитие населенного пункта и усовершенствование уровня жизни.

- Необходимо очень много работать с людьми, - уверена Волошина, - естественно, поступает много жалоб и пожеланий: земляки возлагают на меня большую надежду. Госслужащий – это лицо нашей Республики, нашей власти. Хочу, чтобы люди отзывались о нас положительно, хочу слышать от них слова благодарности. Для меня очень важно, что граждане благодарят меня за проделанную работу. Хочется, чтобы хорошее будущее было не только для нас, но и для наших детей.

Светлана Волошина

Дмитрий Суворин, военнослужащий Народной милиции ЛНР считает проведение конкурса «Лидеры возрождения» своевременным, ведь проект открывает для участников возможность донести свои проекты, инициативные предложения и принципиально важные методы решения проблем.

- Необходим системный подход к повышению уровня правовой защищенности граждан, - рассказывает Суворин. - Есть проблема создания и функционирования органов местного самоуправления, проблема социальной защиты и реализации мер поддержки ветеранов боевых действий.

Дмитрий Суворин

Напомним, что кадровый конкурс «Лидеры возрождения» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в новых регионах РФ: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Цель этого проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей. Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную образовательную программу. А все финалисты войдут в кадровый резерв своего региона, в которого в последующем будут назначаться на руководящие должности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети из Донбасса могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что нужно для этого сделать (подробнее)