Дети из Донбасса могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

В акции «Ёлка желаний» могут принять участие дети от 3 до 17 лет включительно. Фото: ВБА «Ёлка желаний»
В этом году дети из ДНР могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». На специальном сайте они могут рассказать о своей мечте, и, возможно, найдутся «волшебники», желающие её исполнить.
- Об акции мне сообщила знакомая из Москвы. Заявки на участие принимают с 10 ноября, и она переживала, что дети из Донбасса не успеют подать их только потому, что просто не знают об этой акции, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
В акции «Ёлка желаний» могут принять участие дети от 3 до 17 лет (включительно), проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики. Причем дети должны непосредственно проживать в данный момент на территории ДНР. Если вы жили раньше в ДНР, а сейчас находитесь в другом месте, вы не попадаете под эту категорию.
Какие желания могут быть исполнены?
Материальные желания (подарки):
- Цифровая техника
- Одежда и наряды (костюмы)
- Игрушки
- Спортивный инвентарь и экипировка
- Mузыкальные инструменты
- Товары для хобби
- Развивающие материалы, книги
Нематериальные желания (события):
- Поездка
- Встреча
- Цель
- Роль
Какие желания нельзя загадать:
- Прохождение лечения и предоставление медицинских услуг
- Приобретение технических средств реабилитации и абилитации
- Приобретение специализированного медицинского оборудования
- Приобретение недвижимости и транспортных средств
- Приобретение животных
- Ремонт помещений
- Приобретение тренажеров, бытовой техники, домашней/ офисной/ садовой мебели и другое
К заявке нужно прикрепить фото следующих документов:
- Свидетельство о рождении ребенка
- Дети от 3 до 14 лет. Справка о регистрации по месту жительства на территории ДНР. Взять такую справку можно в Адресном бюро Миграционной службы по месту регистрации ребенка, а если ребенок уже проведен по миграционным учётам – в Адресном бюро республиканской Миграционной службе на улице Ф. Зайцева, 46в.
- Дети от 14 до 17 лет. Паспорт ребенка (при наличии). Это может быть: паспорт ДНР с отметкой о регистрации на территории ДНР или паспорт РФ+Адресная справка ДНР с фото.
Если у ребенка с 14 до 17 лет пока нет паспорта, нужна адресная справка с фото. Ее можно получить только в Миграционной службе по месту регистрации ребенка.
Соответственно, дети должны быть проведены по миграционным учетам в ДНР.
Свои вопросы вы можете задать на страницах акции «Ёлка желаний» в соцсетях:
- Телеграм
- Не спешите подавать заявку прямо сейчас. Внимательно изучите видеоурок. Это поможет избежать досадных ошибок, - посоветовала Анастасия Селиванова.
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