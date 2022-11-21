Дети из Донбасса могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

В акции «Ёлка желаний» могут принять участие дети от 3 до 17 лет включительно. Фото: ВБА «Ёлка желаний»

В этом году дети из ДНР могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». На специальном сайте они могут рассказать о своей мечте, и, возможно, найдутся «волшебники», желающие её исполнить.

- Об акции мне сообщила знакомая из Москвы. Заявки на участие принимают с 10 ноября, и она переживала, что дети из Донбасса не успеют подать их только потому, что просто не знают об этой акции, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

В акции «Ёлка желаний» могут принять участие дети от 3 до 17 лет (включительно), проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики. Причем дети должны непосредственно проживать в данный момент на территории ДНР. Если вы жили раньше в ДНР, а сейчас находитесь в другом месте, вы не попадаете под эту категорию.

Какие желания могут быть исполнены?

Материальные желания (подарки):

- Цифровая техника

- Одежда и наряды (костюмы)

- Игрушки

- Спортивный инвентарь и экипировка

- Mузыкальные инструменты

- Товары для хобби

- Развивающие материалы, книги

Нематериальные желания (события):

- Поездка

- Встреча

- Цель

- Роль

Какие желания нельзя загадать:

- Прохождение лечения и предоставление медицинских услуг

- Приобретение технических средств реабилитации и абилитации

- Приобретение специализированного медицинского оборудования

- Приобретение недвижимости и транспортных средств

- Приобретение животных

- Ремонт помещений

- Приобретение тренажеров, бытовой техники, домашней/ офисной/ садовой мебели и другое

К заявке нужно прикрепить фото следующих документов:

- Свидетельство о рождении ребенка

- Дети от 3 до 14 лет. Справка о регистрации по месту жительства на территории ДНР. Взять такую справку можно в Адресном бюро Миграционной службы по месту регистрации ребенка, а если ребенок уже проведен по миграционным учётам – в Адресном бюро республиканской Миграционной службе на улице Ф. Зайцева, 46в.

- Дети от 14 до 17 лет. Паспорт ребенка (при наличии). Это может быть: паспорт ДНР с отметкой о регистрации на территории ДНР или паспорт РФ+Адресная справка ДНР с фото.

Если у ребенка с 14 до 17 лет пока нет паспорта, нужна адресная справка с фото. Ее можно получить только в Миграционной службе по месту регистрации ребенка.

Соответственно, дети должны быть проведены по миграционным учетам в ДНР.

Свои вопросы вы можете задать на страницах акции «Ёлка желаний» в соцсетях:

- Телеграм

- ВКонтакте

- Не спешите подавать заявку прямо сейчас. Внимательно изучите видеоурок. Это поможет избежать досадных ошибок, - посоветовала Анастасия Селиванова.

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