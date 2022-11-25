Очередное кошачье пополнение: В мариупольском зоопарке родились двое львят

Маленьким крохам всего 3 недели Фото: Александр ИВАНОВ

В мариупольском зоопарке родились двое львят. Маленьким бутусам всего 3 недели, и только на днях к ним пустили первых журналистов. Пока что малышей содержат в утепленной комнате с обогревателем (в помещении порядка 20 градусов тепла), но маленьким крохам все равно холодно - они старательно зарываются в одеяло и с удовольствием идут на руки к людям, чтобы погреться.

В мариупольском зоопарке родились двое львят Фото: Александр ИВАНОВ

Как и в случае с тигрятами, рожденными здесь этим летом, мама зверенышей отказалась от своих первенцев. Причиной тому стал стресс от перенесенной войны. Поэтому сейчас их выкармливают специальными молочными смесями, а через 2-3 недели начнут постепенно переводить на мясной фарш.

Сейчас малышей выкармливают специальными молочными смесями, а через 2-3 недели начнут постепенно переводить на мясной фарш Фото: Александр ИВАНОВ

Собкор «КП» побывал также в гостях у подросших тигров, о рождении которых мы писали в начале сентября.

О рождении тигрят «КП» писала еще в начале сентября Фото: Александр ИВАНОВ

Тогда «Комсомолка» рассказала читателям, что в мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливала местная овчарка Линда. Сейчас тигрята заметно подросли и прибавили в весе.

Тигрята уже заметно подросли и прибавили в весе Фото: Александр ИВАНОВ

Пока что к ним еще пускают журналистов, хотя это уже чревато поцарапанными руками и порванной одеждой.

Тигрята уже заметно подросли и прибавили в весе Фото: Александр ИВАНОВ

В день на питание плотоядных в зоопарке уходит до 300 кг мяса, и благодаря помощи волонтеров его достаточно. А вот парнокопытные страдают - как ни странно, сена им вдоволь не хватает.

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