В Мариуполе бесхозное жилье передадут оставшимся без крова жителям

Жителям, которые лишились своих домов в результате военных действий, может быть предоставлено временное жилье Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителям Мариуполя, лишившимся своего крова из-за боев, предоставят во временное пользование бесхозные дома и квартиры. Соответствующий указ подписал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В документе определен порядок пользования таким жильем, а также права и обязанности сторон.

- Жилые помещения, имеющие признаки бесхозяйного жилья, предоставляются для временного проживания лицам, которые утратили жилье в результате боевых действий на территории города Мариуполя и внесены в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию в виде предоставления жилья в многоквартирном жилищном фонде, согласно Порядку компенсации за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости, пострадавшим в результате боевых действий, утвержденному постановлением ГКО ДНР от 30 июля 2022 года № 175, не имеющим в собственности другого жилья, - сказано в тексте указа.

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Уточняется, что во временное проживание могут быть переданы комната, квартира или жилой дом. Наниматель обязуется поддерживать помещения в надлежащем состоянии, не делать там перепланировку, устранять мелкие неисправности, оплачивать жилищно-коммунальные услуги. А при возвращении собственников - должен освободить жилье в течение 10 дней.

Жилье для временного проживания будет предоставляться бесплатно. Для этого необходимо обратиться в администрацию города, где заключается договор найма жилого помещения. Такая недвижимость передается в пользование по акту приема-передачи не позднее 10 дней с момента заключения договора.

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