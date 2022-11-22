Военные строители сдают восстановленные объекты в ДНР в рекордные сроки

Строительство новых ЖК в Мариуполе

В рекордные сроки специалисты «Военно-строительной компании» России возводят объекты на территории Донецкой Народной Республики. Трудятся военные строители день и ночь, чтобы все выполнить с опережением графика и сделать качественно, на советь.

Тимур Иванов

ЦЕНТР МЧС

Всего за 95 дней российский военстрой создал республиканский спасательный центр МЧС в Мариуполе. Построить такой объект в кратчайшие сроки, по словам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, поставил задачу президент России Владимир Путин.

— Задача выполнена, — отметил Иванов. — Этот комплекс позволит с уверенностью нести службу и оказывать помощь всему донецкому народу.

Спасательный центр состоит из 11 объектов, которые располагаются на территории в пять гектаров. Это двухэтажное админздание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машиномест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи, заправочная станция с пропускной способностью 72 машины в час, КПП.

Здесь будут размещены аварийно-спасательная служба, группа радиационной, химической и биологической защиты, связисты, инженеры и другие специалисты.

Особое внимание – кинологической станции с площадками для тренировки животных. Как пояснили в спасательном ведомстве, при центре будут действовать отделения поисково-спасательных и кинологических работ, поэтому отдельные специальные трассы подготовлены для минно-розыскных и патрульных собак, которые в том числе будут помогать при разборе завалов и разминировании объектов.

Также на территории центра МЧС есть открытый спортивный комплекс с мини-футбольным полем, баскетбольной площадкой, трибуной, беговой дорожкой и полосой препятствий.

Николай Гречушкин передал сотрудникам МЧС сертификат на спецмашину для саперов

Во время торжественной церемонии открытия заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Николай Гречушкин передал сотрудникам МЧС сертификат на специальный автомобиль для группы разминирования.

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

Рядом со спасательным центром МЧС продолжается строительство нового жилого микрорайона, на котором также трудятся специалисты военстроя. Первые квартиры уже сданы в эксплуатацию и заселены жильцами. А это восемь пятиэтажных домов.

Владимир Шмайн

— Новые пятиэтажки в Мариуполе на 189 квартир возведены по технологии монолитного железобетонного строительства с утеплением фасада. Срок службы домов – минимум 50 лет, — отметили в Военно-строительном комплексе.

Само жилье предоставляется людям с внутренней отделкой и полностью подключенными коммуникациями. Специалисты наводят красоту и на придомовой территории. Во дворе есть яркие современные детские площадки, спортивные тренажеры, автопарковки и зоны отдыха.

— Ремонт сделан полностью — заходи и живи, — говорит житель города Сергей. — Только нужна мебель и необходимая бытовая техника. А так очень комфортные квартиры. Все современное, новое. Очень приятный и внешний вид домов.

В военстрое подчеркнули, что создание нового микрорайона продолжается. До конца этого года планируется завершение работ над 12 пятиэтажками и передать в эксплуатацию мариупольцам 1011 квартир.

— Параллельно, в рамках второго этапа работ, ВСК начала возводить еще 11 девятиэтажных домов на 1878 квартир в районе проспекта Ленина, — рассказывает представитель военстроя Максим Абаринов. — Планируется также построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым катком, детские сады на 150 и 340 мест, школа на 1100 учеников, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Будет здесь и своя газовая котельная, чтобы обеспечить людей централизованным отоплением.

Строительство новых ЖК в Мариуполе

БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Военстрой работает и над обеспечением водоснабжением населения. Специалисты сдали очередной трубопровод. Он расположен в Дебальцево. Новая нить, протяженностью 860 метров, обеспечит теплом и водой жителей нескольких населенных пунктов Республики. Также Черновский водовод необходим для устойчивой работы местной электростанции.

— Перед нами стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки – до наступления холодов, — говорят военстроевцы. — Работы были завершены за 21 день. После пусконаладки новая линия передана пользователям.

Сроки были сжатыми, работу нужно было завершить строго в срок. Однако строители столкнулись с массой препятствий.

Максим Абаринов

— Нужно было обойти 16 колодцев и множество сетей, ведущих к фильтровальной станции. Точка врезки расположена между железнодорожными путями. Пришлось также учесть и частную жилую застройку, фильтровальную и электрическую станции — в общем, это настоящий лабиринт. Но мы нашли из него выход. Задача была выполнена, — подчеркнул военный строитель Владимир Шмайн.

Ранее Военно-строительный комплекс уже сдал в эксплуатацию такие необходимые для обеспечения жителей водой трубопроводы в Волновахе, Докучаевске и запустили линию «Ханженковское водохранилище — канал «Северский Донец — Донбасс».

СОВРЕМЕННЫЙ МЕДЦЕНТР

Созданием многофункционального медицинского центра в Мариуполе, площадью пять тысяч квадратных метров, также занимались специалисты Военно-строительной компании. И уже традиционно, этот объект был возведен в кратчайшие, рекордные сроки – за 85 дней. Работы шли круглосуточно.

Медцентр

В военстрое рассказали, что для строительства медцентра они использовали технологию быстровозводимых конструкций, которая применялась во время пандемии коронавируса. Работали на объекте шестьсот человек.

— Центр оборудован по современным стандартам, — говорят в военстрое. — В нем предусмотрены одноместные и двухместные палаты, которые оснащены медицинскими консолями, кислородными системами, современной мебелью, санузлами.

В медцентре располагается реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория. А на территории учреждения здравоохранения военные строители построили контрольно-пропускной пункт, кислородную и трансформаторную подстанции, газовую котельную, проложили дороги, тротуары, высадили газоны, кустарники и деревья.

Сергей Орлеанский

— То, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. Во-первых, сроки – за три месяца на ровном поле построить такое здание. Качество материалов, самое современное медицинское и диагностическое оборудования, — говорит главный врач Сергей Орлеанский. — Палаты обеспечены абсолютно всем, в них есть туалет, душ, телевизор, холодильник, посуда, чайник и кофеварка. Все, что нужно для выздоровления пациентов и для комфортной работы наших сотрудников.

Спасательный центр МЧС

Мариупольский многофункциональный медицинский центр расположен на улице Бахмутской, на территории действующей городской больницы скорой медицинской помощи.

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