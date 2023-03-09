Леонид Пасечник: Предварительное голосование в «Единой России» поможет сформировать в ЛНР кадровый резерв на должности всех уровней

Леонид Пасечник отметил, что кандидаты, по сути, проходят двойной контроль. Фото: ЛИЦ

Предварительное голосование, организуемое партией «Единая Россия» (ЕР), поможет Республике сформировать кадровый резерв для всех уровней власти ЛНР. Об этом заявил врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Процедура подачи документов для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" стартовала сегодня в Луганском региональном отделении ЕР. Первым зарегистрировался для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в депутаты Народного Совета ЛНР секретарь Луганского регионального отделения ЕР, председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Документы от кандидатов принимают представители Луганского организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Народного Совета и представительного органа Луганска.

Пасечник отметил, что стартовавшее предварительное голосование - это важный, серьезный и необходимый процесс.

- Для нас это впервые, но "Единая Россия" проводит эту процедуру уже 14 лет, то есть, механизм отлажен и дает результаты. В чем смысл предварительного голосования? В том, что кандидаты, по сути, проходят двойной контроль. Так партия открыто формирует не только список достойных кандидатов на сентябрьских выборах, но и по сути - кадровый резерв на должности для всех уровней. Для нас это особенно актуально, - подчеркнул руководитель Республики.

Он указал на то, что с каждым днем ЛНР все плотнее интегрируется в российскую жизнь - и на социальном, и на правовом уровне.

- Мы уже живем по законам России, получаем российские паспорта, социальные пособия, материнский капитал. И сегодня, можно сказать, начат еще один ответственный период - встраивание нашей Республики в политическое поле Российской Федерации, - добавил врио Главы ЛНР.

Напомним, президиум политсовета луганского отделения ЕР 7 марта 2023 года дал старт процедуре подготовки к предварительному голосованию по отбору кандидатов партии на предстоящие в сентябре региональные и местные выборы.

Ранее в руководстве ЕР разъяснили особенности проведения предварительного голосования в новых субъектах РФ. В частности, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, процедура отбора кандидатов на выборы будет проходить как в онлайн-режиме, по аналогии с другими регионами России, так и очно.

Луганское региональное отделение "Единой России" было создано 21 октября 2022 года, его секретарем избран Мирошниченко. По данным ЕР, к моменту формирования местного филиала в ЛНР в ряды партии вступили более 22 тысяч человек.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее проинформировала, что Центризбирком планово готовится к выборам в новых регионах в единый день голосования 10 сентября.

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