В ДНР восемь участников конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения на высокие должности

Конкурс «Лидеры возрождения» позволил выявить талантливых управленцев, обладающих качествами настоящих лидеров. Фото: Скриншот видео конкурса «ЛВ»

В ДНР состоялись первые назначения участников конкурса «Лидеры возрождения». Об этом сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Уже рассказывал, что в Правительстве региона проводились собеседования с участниками кадрового проекта, по итогам которых восемь человек получили назначения в органы власти, в крупные государственные предприятия и организации, - написал сегодня в своем телеграм-канале Хоценко.

Елена Власенко стала директором департамента по работе с инвесторами ГК «Корпорация развития Донбасса».

Дарья Войтенко назначена помощником заместителя председателя Правительства ДНР – Руководителя Аппарата Правительства ДНР.

Роман Заглада избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал директором Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

Елена Перова назначена на должность главного специалиста отдела протокола департамента информационного сопровождения и протокола Управления информационной политики, документационного обеспечения и протокола Главы ДНР.

Анастасия Салистая назначена менеджером по организации мероприятий отдела конгрессно-выставочных мероприятий департамента внешних связей ГК «Корпорация развития Донбасса».

Валерий Спажук стал начальником отдела государственного надзора по ДНР Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Виктор Сухуров назначен на должность главного специалиста секретариата руководителя Администрации Главы ДНР.

Ольга Тамаш стала начальником отдела протокола Департамента протокола председателя Правительства ДНР Аппарата Правительства ДНР.

Виталий Хоценко отметил, что все назначенные на новые должности – прекрасные ребята, команда Правительства ДНР лично встречалась со многими из них. Конкурс позволил выявить действительно крепких профессионалов, талантливых управленцев, обладающих качествами настоящих лидеров. И таких на конкурсе намного больше, чем восемь человек. Последние назначения – это только самые "горячие" позиции, которые не допускали отлагательств.

- Желаю всем удачи на новом месте работы. Отмечу, что эти назначения – только начало. Конкурс еще идет, и работа по подбору и обучению квалифицированных кадров для Донецкой Народной Республики будет продолжена, - отметил Председатель Правительства ДНР.

Напомним, на сегодняшний день прошли два из трех полуфиналов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Третий полуфинал рассчитан, преимущественно, на военнослужащих, сражающихся на передовой, он состоится позже.

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