«Хороший руководитель учится всю жизнь»: В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

В Донбассе, а также в Запорожской области прошла образовательная сессия для женщин от проректора Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», координатора проекта «Женщина-лидер» Марии Афониной.

В мероприятии участвовали больше ста женщин, принимающих активное участие в общественной жизни регионов России: представительницы Союза женщин Донбасса, сотрудники госорганов, представители органов законодательной и исполнительной власти регионов, общественных организаций и движений, СМИ, предприятий и других объединений.

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: президентская платформа «Россия – страна возможностей»

- В Мастерской управления «Сенеж» мы аккумулируем и передаем лидерские инструменты. Поэтому сегодня с женщинами Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области поделилась нашей моделью интеллектов лидера, которая объединяет те качества, которыми необходимо обладать в турбулентном мире. Сейчас лидер должен быть не только профессионалом своего дела, но и обладать развитым эмоциональным интеллектом, умением мотивировать и вести за собой. Эти инструменты применимы в привычной жизни, и я уверена, что участницы смогут с их помощью добиться высоких результатов и развить необходимые им качества, - рассказала Мария Афонина.

На образовательной сессии участники узнали о том, какие лидеры нужны современному миру, как важно развивать разные виды интеллекта: рациональный, эмоциональный, интеллект жизненной энергии и социальный, так называемый «сердечный» интеллект.

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: президентская платформа «Россия – страна возможностей»

- Мы услышали замечательные советы от Мастерской управления «Сенеж». Для меня это очень важно, потому что хороший руководитель, лидер - он учится всю жизнь. Неслучайно Президентом нашей страны объявлен Год педагога и наставника. Я благодарю Мастерскую управления «Сенеж» и платформу «Россия – страна возможностей, - рассказала заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Анна Тодорова.

В рамках скилл-сессии участники выполнили упражнения, в которых каждый смог прочувствовать виды интеллекта, узнали о том, как их можно развить. Мария Афонина отметила, что сейчас наиболее востребован у современных руководителей социальный интеллект и такие качества, как доброта, доверие, эмпатия, адаптивность и умение использовать «мягкую силу».

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: президентская платформа «Россия – страна возможностей»

- Такие мероприятия, которые помогают новым знаниям, умениям и подходам входить в информационное пространство в наших регионах, по-настоящему объединяют нас, действительно важны, - сказала заместитель министра молодежи Запорожской области Вероника Аксютина.

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Участницы мероприятия считают, что важно постоянно учиться и повышать уровень своего образования, особенно в теме женского лидерства.

- Эта встреча для нас с человеком, который знает, умеет, а самое главное, на практике прошел все те вопросы, которые в новинку для женщин Донбасса, безусловно, важна. Цель регионального отделения Союза женщин Донбасса не просто изучить опыт, а быть на правом фланге Союза женщин России. Женщины – народ сильный, мужественный и креативный, с железным, стальным характером. Мы всегда равнялись на нашу матушку-Россию! - отметила председатель Совета женщин Буденновского района Донецка Ольга Жукова.

Участницы мероприятия предложили Марии Афониной продолжить такие лекции для женщин в Донецке, Горловке, Макеевке и ряде других городов и регионов.

В Донбассе прошло обучение для женщин-лидеров. Фото: президентская платформа «Россия – страна возможностей»

СПРАВКА «КП»

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За четыре года работы платформы участниками ее 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

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