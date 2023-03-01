Не упусти свой шанс

Даниил Калитвенцев передал студенту аграрного университета подарок за активность во время презентации проекта.

ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕХ

На днях на базе Луганского аграрного университета состоялась презентация проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». В частности, жители ЛНР могут принять участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия».

Координатор спецпроектов Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей» в ЛНР Даниил Калитвенцев (на фото - слева) рассказал, что конкурс ориентирован на инициативных людей, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона и хотят качественно улучшить жизнь в нем.

- В проекте могут принять участие как школьники, так и студенты, активные представители бизнес-сообщества и в принципе инициативные люди, которые готовы что-либо менять в позитивную сторону. Авторы наиболее актуальных инициатив получают гранты и премии, стажировки, возможность трудоустроиться и также могут получить путешествие по нашей партнерской программе «Больше, чем путешествие». Конкурс дает старт амбициозным проектам, объединяет участников, помогает найти единомышленников по территории всей нашей большой страны и начать работу в этом дружном сообществе, - добавил Даниил Калитвенцев.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ РАБОТАЮТ

Конкурс «Моя страна - моя Россия» пройдет в следующих номинациях: «Моя история, научное наследие моей страны», «Моя многонациональная Россия», «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)», «Моя семья. Моя добрая Россия», «Моя педагогическая инициатива», «Мое здоровье», «Экология моей страны», «Моя гостеприимная Россия», «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», «Интеллектуальная собственность моей страны», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Большая технологическая разведка моей страны», «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны».

Кроме этого, дети до 13 лет смогут принять участие в специальной номинации «Сказки детей о науке».

Подать заявку на участие можно до 30 марта на сайте moyastrana.ru. Финал конкурса - очная презентация проектов - состоится в мае, а награждение победителей пройдет в июне.

- Радует, что созданы возможности для самореализации молодежи. Практически каждый ответственный гражданин может найти себя, предложить свое решение и вместе с его реализацией получить социальный лифт, - рассказала «КП» студентка Луганского аграрного университета Алина Серебряк.

СТАТЬ ЛУЧШИМИ БЛОГЕРАМИ

Очередная встреча представителей президентской платформы «Россия - страна возможностей» состоялась с будущими профессионалами в сфере публичных коммуникаций и маркетинга в Луганской академии культуры и искусств им. Матусовского. Там прошла презентация проекта «ТопБЛОГ», направленного на развитие блогосферы в России.

Подать свою заявку на участие в нем может любой желающий на сайте topblog.rsv.ru до 20 апреля. Участники, успешно прошедшие отбор, смогут принять участие в обучении, мастер-классах от известных представителей блогосферы и экспертов в области соцсетей. Победители получат возможность отправиться в тематический блог-тур по России, заключить рекламный контракт с одним из партнеров проекта, а также получить наставничество и медиасопровождение от одного из известных блогеров, статус амбассадора и включение в пул блогеров платформы «Россия - страна возможностей».

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа «Россия - страна возможностей» объединяет в себе 26 проектов, конкурсов и олимпиад. После презентации проекта «ТопБЛОГ» главный аналитик АНО «Россия - страна возможностей» Филипп Гуров поделился со студентами знаниями о новых технологиях. К примеру, для пиарщиков, продюсеров и менеджеров поведал о новейших принципах работы в сфере связей с общественностью.

- Меня очень заинтересовали возможности президентской платформы. Я увидела, что есть очень много интерактивных площадок, на которых можно развить свои навыки. В университете мы получаем теоретические знания, их мы сможем как раз применить, участвуя в различных проектах, использовать на практике, - поделилась своим мыслями с «КП» студентка Луганской академии культуры и искусств Алена Заволока.

СПРАВКА «КП»

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет организации «Россия - страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.