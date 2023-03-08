В ДНР студенты-спасатели поздравили женщин-военнослужащих с 8 марта

Студенты-спасатели подарили цветы и теплые слова сотрудницам силовых ведомств. Фото: ВСКС

Добровольцы донецкого регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты Академии гражданской защиты МЧС ДНР поздравили женщин-военнослужащих с Международным женским днем. В рамках всероссийской акции «Спасибо за службу» ребята подарили им цветы и сказали теплые слова поздравления.

Также студенты-спасатели поздравили представителей других силовых ведомств. Сотрудниц МЧС ДНР, женские коллективы пожарных частей и спасательных отрядов.

Студенты-спасатели подарили цветы и теплые слова сотрудницам силовых ведомств. Фото: ВСКС

Студенты-спасатели подарили цветы и теплые слова сотрудницам силовых ведомств. Фото: ВСКС

- Вы настоящие героини и пример для нас! – сказали ребята женщинам из силовых структур Республики.

Добровольцы донецкого регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты Академии гражданской защиты МЧС ДНР вручили женщинам-военным и сотрудницам МЧС полторы тысячи весенних цветов.

Студенты-спасатели подарили цветы и теплые слова сотрудницам силовых ведомств. Фото: ВСКС

Студенты-спасатели подарили цветы и теплые слова сотрудницам силовых ведомств. Фото: ВСКС

- Настало такое время, когда невозможно было оставаться в стороне. Бежать - не в моем характере! Для меня не стоял вопрос выбора, нужны были руки. Я сначала устроилась в Первый военный госпиталь и напросилась, чтобы меня брали в аэропорт на позиции, - рассказала военный фельдшер Анна, с чего начиналась ее служба Республике.

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