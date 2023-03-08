«Все самое лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины»: Денис Пушилин поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта.

- Все самое лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины: Родина, любовь, вера. С женщиной в этот мир приходит жизнь, она воплощение мудрости и милосердия. Хрупкая и нежная, перед лицом опасности она становится невероятно сильной. Незримо стоит за спиной мужчины, оберегая его своей любовью. И мы, мужчины, это чувствуем и ценим, - говорит Денис Пушилин.

Поздравление с 8 марта. Фото: Администрация Главы ДНР

Руководитель Республики отметил, что на долю женщин Донбасса выпали тяжелые испытания.

- Сегодня мы все на передовой – и те, кто идет в бой, и те, кто спасает раненых, и те, кто разбирает завалы после обстрелов. Но где бы мы ни были и что бы мы ни делали, мы делаем это для вас, наши дорогие бабушки, мамы, сестры, жены и дочери, - подчеркнул он.

Пушилин пожелал представительницам прекрасного пола мира, счастья, добра и благополучия.

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