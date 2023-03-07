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Общество7 марта 2023 14:28

В ЛНР участника Великой Отечественной войны Павла Кутового наградили орденом «Трудовая слава»

Награду ветерану вручила сенатор от ЛНР Ольга Бас
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Ветерану торжественно вручили Ивановичу орден «Трудовая слава» III степени. Фото: НС ЛНР

Ветерану торжественно вручили Ивановичу орден «Трудовая слава» III степени. Фото: НС ЛНР

Представитель ЛНР в Совете Федерации РФ Ольга Бас вручила ветерану Великой Отечественной войны Павлу Кутовому орден «Трудовая слава».

- 7 марта на заседании комитета Народного Совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма в рамках Года педагога и наставника сенатор Ольга Бас вручила ветерану Великой Отечественной войны, полковнику Советской Армии Кутовому Павлу Ивановичу орден «Трудовая слава» III степени. Ветеран награжден за мужество и героизм, заслуги перед Отчизной, высокий моральный дух, активное участие в ветеранском движении и значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи ЛНР, - рассказали в пресс-службе Народного Совета ЛНР.

Председатель комитета НС Иван Санаев напомнил, что в феврале, когда Бас поздравляла Кутового с днем рождения, выяснилось, что ветеран посвятил много лет своей жизни наставничеству, удостоен множеством грамот и наград за воспитание молодежи.

По инициативе сенатора врио Главы ЛНР Леонид Пасечник представил ветерана к награде.

- Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И сегодня мы хотим выразить Павлу Ивановичу слова благодарности и искреннего восхищения. Для нас он является настоящим героем, – сказал Санаев.

Бас отметила, что Кутовой много лет был наставником, человеком, который занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

- Быть наставником молодежи 50 лет – это огромнейший срок. Мы желаем вам долгих лет жизни, чтобы вы и дальше могли передавать свой опыт последующим поколениям, – пожелала Бас ветерану.

Депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух передала Кутовому боевой листок, подготовленный в его честь участниками Луганского регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и учащимися луганской специализированной школы № 5.

Ветеран поблагодарил присутствующих за теплые слова и пожелания и заверил, что продолжит плодотворное общение с молодежью.

Павел Иванович Кутовой родился 23 февраля 1926 года. Он ушел на фронт в 1942 году, принимал участие в освобождении Украины, форсировании Днепра, дошел до Берлина. За заслуги перед Отечеством удостоен множества орденов и медалей. В том числе, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

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