В ЛНР участника Великой Отечественной войны Павла Кутового наградили орденом «Трудовая слава»

Ветерану торжественно вручили Ивановичу орден «Трудовая слава» III степени. Фото: НС ЛНР

Представитель ЛНР в Совете Федерации РФ Ольга Бас вручила ветерану Великой Отечественной войны Павлу Кутовому орден «Трудовая слава».

- 7 марта на заседании комитета Народного Совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма в рамках Года педагога и наставника сенатор Ольга Бас вручила ветерану Великой Отечественной войны, полковнику Советской Армии Кутовому Павлу Ивановичу орден «Трудовая слава» III степени. Ветеран награжден за мужество и героизм, заслуги перед Отчизной, высокий моральный дух, активное участие в ветеранском движении и значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи ЛНР, - рассказали в пресс-службе Народного Совета ЛНР.

Председатель комитета НС Иван Санаев напомнил, что в феврале, когда Бас поздравляла Кутового с днем рождения, выяснилось, что ветеран посвятил много лет своей жизни наставничеству, удостоен множеством грамот и наград за воспитание молодежи.

По инициативе сенатора врио Главы ЛНР Леонид Пасечник представил ветерана к награде.

- Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И сегодня мы хотим выразить Павлу Ивановичу слова благодарности и искреннего восхищения. Для нас он является настоящим героем, – сказал Санаев.

Бас отметила, что Кутовой много лет был наставником, человеком, который занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

- Быть наставником молодежи 50 лет – это огромнейший срок. Мы желаем вам долгих лет жизни, чтобы вы и дальше могли передавать свой опыт последующим поколениям, – пожелала Бас ветерану.

Депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух передала Кутовому боевой листок, подготовленный в его честь участниками Луганского регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и учащимися луганской специализированной школы № 5.

Ветеран поблагодарил присутствующих за теплые слова и пожелания и заверил, что продолжит плодотворное общение с молодежью.

Павел Иванович Кутовой родился 23 февраля 1926 года. Он ушел на фронт в 1942 году, принимал участие в освобождении Украины, форсировании Днепра, дошел до Берлина. За заслуги перед Отечеством удостоен множества орденов и медалей. В том числе, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

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