Министр здравоохранения ДНР разъяснил ситуацию с зарплатами и социальными выплатами медикам

Медики ДНР работают в особых, фактически боевых условиях. Фото: Минздрав ДНР

Специальную социальную выплату с начала года получили более 6 тысяч медицинских работников ДНР. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

- На 6 марта уже 6364 медработника наших учреждений получили эту социальную выплату на общую сумму 46,8 млн рублей, — заявил Гарцев.

При этом стоит учесть, что в Республике около 50 тысяч медработников - без учета освобожденных земель. И выплаты положены не всем.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ НАДБАВКИ

Министр сообщил, что специальная социальная выплата положена медицинским работникам:

— центральных районных и районных больниц;

— поликлинического звена городских больниц, оказывающим медпомощь прикрепленному населению;

— диагностических отделений, лабораторий, рентген-кабинетов, которые находятся в структуре поликлиники;

— станций и отделений скорой медицинской помощи;

— патологоанатомической службы, которые проводят прижизненные исследования.

Напомним, что Правительство РФ с 1 января 2023 года установило спецвыплату отдельным категориям медработников. Ее размер варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медработника и суммарно отработанного времени.

Дмитрий Гарцев прокомментировал и ситуацию с зарплатами медиков.

- Зарплата за январь по объективным причинам была перечислена без учета стимулирующих и премиальных выплат. Это было обусловлено тем, что в Республике система выплат в январе еще не сформировалась. За февраль все медицинские работники уже получили зарплату с учетом стимулирующих выплат. Также нами принято решение о выплате премиальных, для того чтобы довести уровень зарплаты до ноября-декабря 2022 года. Эти премиальные выплаты будут перечислены сотрудникам до 10 марта, — подчеркнул министр.

Тема зарплаты и специальной социальной выплаты медицинским работникам сейчас активно обсуждается в соцсетях. Люди жалуются, что многие медики в ДНР не получают положенные им надбавки.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКИ

Тем временем, стало известно, что сбой в выплате денежных надбавок медицинским работникам ДНР и ЛНР изучит прокуратура. Соответствующий запрос туда направила рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Замруководителя группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова проинформировала Минздрав России о том, что этот вопрос взят на контроль. Соответствующий запрос также направлен в прокуратуру.

Как подчеркнула Кузнецова, в условиях боевых действий врачи должны получать вовремя все положенные выплаты в полном объеме.

Координационная группа по вопросам СВО была создана по распоряжению Президента РФ Владимира Путина, возглавил ее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Также из-за жалоб обратился в Минздрав РФ Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

- Совет получил информацию о том, что на территории ДНР официально заявленное повышение заработной платы медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в особых, фактически боевых условиях в этих регионах, до сих пор не реализовано. Прошу вас дать поручение проверить данную информацию и в случае ее подтверждения оперативно принять соответствующие меры. Буду благодарен за информирование Совета о результатах проверки, - говорится в письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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