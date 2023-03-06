После каждого произведения виолончелисту из Москвы Глебу Степанову в Луганске кричали «Браво!»

В ЛНР музыканта хорошо знают и ценят. ФОТО: ДАН

Известный музыкант Глеб Степанов выступил с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны". Это уже седьмое выступление виолончелиста на луганской сцене. Концерт назывался «Шедевры русской музыки». Именно в этой области равных Степанову нет.

«Нас эта музыка спасала»

Звучали увертюры из оперы "Руслан и Людмила" Глинки, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, концертное аллегро для виолончели с оркестром Давыдова и "Танец Эгины" из балета "Спартак" Хачатуряна., увертюра из оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, и другие произведения классиков.

Каждое произведение зрители встречали восторженными овациями и криками "Браво!".

- Я хожу на каждый концерт Глеба Степанова, когда он приезжает в наш город, - поделилась с «КП» луганчанка Татьяна Иващенко. – В самые тяжелые годы начала конфликта в Донбассе нас эта музыка спасала. Мы отвлекались, и выходили из зала воодушевленными, с надеждой на мир Потом еще несколько дней в душе звучали любимые произведения.

«Зрители здесь особенные»

Первый раз Глеб Степанов приехал в Луганск 21 июня 2015 года, во время сильных обстрелов со стороны ВСУ. Затем приезжал каждый год, и только перерыв был, когда ввели ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Выступления виолончелиста с оркестром всегда популярны. ФОТО: ЛИЦ

- Оркестр Луганской филармонии неоднократно участвовал в фестивалях в Крыму, других российских городах. Каждый приезд этого коллектива – всегда очень большое событие для музыкальной и культурной жизни того города, где они бывают. Крайне приятно было работать с этим коллективом, публика нас очень хорошо приняла, и это самое главное. Думаю, и я сам, и оркестр получили какой-то опыт и большое удовольствие от концерта, – рассказал Степанов.

- Не страшно было приезжать в Республики?

- Нет, до того уже посетил ДНР. Впервые в апреле 2015 года сыграл в Донецке. И затем в ЛНР.

- Какие впечатления наиболее сильны?

- Каждый приезд в Донбасс это всегда особое впечатление. Я был не только в столицах республик, но и в маленьких городах ДНР

На мой взгляд отношение людей , живущих на этих территориях, к музыке в очередной раз продемонстрировало их высокий уровень интеллектуального и духовного развития. Зрители здесь особенные.

СПРАВКА «КП»

Глеб Степанов родился в Ленинграде в 1987 году. С раннего детства посещал концерты, проходившие в Санкт-Петербургской филармонии. Затем получил образование в Московской консерватории.

Помимо музыки, музыкант увлекается авиацией. У него много знакомых в этой сфере, Глеб посещает аэроклуб. Музыканту приходится много летать, он путешествовал практически на всех типах воздушных судов, которые сегодня эксплуатируются. Но для полетов по России он предпочитает только самолеты отечественного производства.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Виолончель Глеба Степанова из фондов Государственной коллекции. Она сделана в Италии в конце XVIII века мастером Марко Новелло. Музыканту приходится прикладывать немало средств для поддержания ее в отличном рабочем состоянии. С этим инструментом он посетил более 100 городов России и давал концерты во многих странах мира.

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