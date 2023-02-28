«Сколько побед вынесено на их плечах»: В ДНР презентован документальный фильм о легендарных бойцах «Пятнашки»

Бойцы "Пятнашки" всегда на самых "горячих" направлениях. Фото: Александр КОЦ

Журналист Марина Ким презентовала документальный фильм «Пятнашка»: Дикая дивизия Донбасса». Лента рассказывает о бойцах легендарного батальона - интербригады «Пятнашка», защищающих землю Донбасса уже почти девять лет.

Это воинское формирование продолжило сразу две традиции – «Дикой дивизии» Российской империи, которая очень хорошо показала себя на полях Первой мировой войны и интербригад, боровшихся с нацистами и их пособниками в ходе гражданской войны в Испании, бушевавшей в стране в тридцатых годах прошлого века.

«Бойцы доверяют полностью»

«Пятнашка» создавалась в ДНР летом 2014 года. Ядро подразделения составили 15 добровольцев из бывших республик СССР, отсюда и название «Пятнашка».

Батальон формировался по принципу испанских интербригад – сюда принимали всех, кто готов был с оружием в руках защищать народ Донбасса. Похожим образом формировалась бригада «Призрак» в ЛНР, но в «Пятнашке», в отличии от «Призрака», акцент на коммунистические убеждения участников не ставился.

Первые бойцы «Пятнашки» даже обманывали родных. Говорили, что едут на заработки, чтобы не волновались, а сами отправлялись защищать Донбасс. Кроме автоматов, ничего не было, а против них – бронетехника ВСУ.

Ахра Авидзба регулярно встречается с молодежью. ФОТО: "Молодая Республика"

- Мой принцип – слушать свой голос, голос предков, и делать правильно, - говорит командир подразделения Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»). – К нам подтягивались бойцы, и местные ребята тоже приходили.

Командиром Ахра Авидзба, которой и ныне руководит подразделением, стал не сразу, ему эту миссию ему доверил первый Глава ДНР Александр Захарченко.

- Первым командиром «Пятнашки» был отставной артиллерист с позывным «Тайга», который приехал в Донбасс добровольцем. Но его подразделение не восприняло, поэтому бригаду возглавил Абхаз, - рассказывает боец «Пятнашки» с позывным «Сапер». - Он нам как отец. Бойцы доверяют Абхазу полностью.

И, конечно, навечно в памяти бойцов Олег Мамиев (позывной «Мамай»). Он погиб в одном из самых страшных мест на линии боевого соприкосновения – в промзоне города Авдеевка.

До событий 2014 года там были дачи работников Авдеевского коксохима и других жителей города. Но потом ВСУ превратили дачный поселок в укрепрайон, с бетонными бункерами и глубоко эшелонированными позициями.

Мамиев вместе с российскими журналистами находился в траншее, когда ВСУ внезапно открыли огонь из автоматического гранатомета (АГС-17), наплевав на очередное перемирие. Осколки гранаты ВОГ-25П унесли его жизнь. Также был ранен оператор одного из российских телеканалов.

- Спасибо каждому бойцу, кто в перерыве между боем и сном выбрал нас, чтобы поделиться своими мыслями и эмоциями. Спасибо командиру Ахре Авидзба за заботу на съемках и откровенность на камеру! Спасибо нашей команде, выдержавшей донецкий огонь, отсутствие воды и сильный степной ветер, — поделилась впечатлениями о съемках генеральный продюсер фильма Марина Ким.

Она была и в расположении «Пятнашки» и на их позициях на передовой. Подразделение ведет борьбу за Россию, за донецкую землю и носить шеврон «Пятнашки» - большая привилегия. Хотя попасть в бригаду теперь и сложнее, чем в 2014 году, когда принимали всех желающих.

Воины земли русской

Май 2018 года, в Донецке еще проводились парады. ФОТО: ИБ "Пятнашка"

Фильм Марины Ким рассказывает судьбах людей на войне, о добровольцах и их непростом боевом пути, об истории не менее легендарном командира интербригады Абхаза. Красной нитью проходит мысль, которую озвучивает каждый человек, давший интервью – в «Пятнашке» сражаются за Россию, а откуда ты родом – из Абхазии, стран Ближнего Востока, республик бывшего СССР, уже не важно.

- Я насчитала там 15 национальностей. Это те ребята, у кого брала интервью, - рассказывает Марина Ким. – Они – как братья, заряжают улыбками всех вокруг. Там я поняла, чтоб благодаря сплочению разных национальностей, мы – Россия – помощнее ядерного взрыва. В «Пятнашке» сразу видны дружелюбие, братство, семейность. Добро, дружба, терпение – наши основы. И никому нас не победить!

Примечательно, что, по словам бойцов, в батальоне самая лучшая во всем ДНР полевая кухня. Люди из разных стран приносят свои кулинарные традиции в нехитрую, на первый взгляд, военно-полевую гастрономию. Так что соседи по позициям «Пятнашке» иногда по-доброму завидуют.

Но главное, конечно, не это, а борьба за право народа Донбасса быть частью России. По словам «Абхаза», защитники ДНР сражаются за свою землю в отличие от всушников и поэтому не прячут лица под балаклавами.

- Всегда, когда слышу речи военачальников с той стороны, что они воюют за свое, у меня возникает вопрос: «Если вы, якобы, бьетесь за свою землю, то почему делаете это в балаклавах? Почему прячете свои лица? Кого и чего вы боитесь?» Мы пришли сюда добровольцами и никогда не прятали лиц, – рассказал комбриг.

Также он отметил, что подразделение, которое изначально было пехотным, постепенно превратилось в механизированную бригаду.

В истории подразделения – бои за аэропорт Донецка, Углегорск и Марьинку.

- Сколько побед вынесено на их плечах! – говорит Марина Ким. – Тамошние командиры, что называется, из почвы проросли (являются талантливыми выходцами из своих народностей – Ред.).

На данный момент «Пятнашка» является отдельной тактической бригадой специального назначения, подчиненной МВД ДНР в рамках Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республике, созданным в 2022 году.

Сейчас задача «Пятнашки» - освободить превращенную с сплошную крепость Авдеевку. Задача осложняется тем, что не всем мирным жителям ВСУ дали возможность уехать, но «Пятнашка» умеет аккуратно вести бой. Пусть не быстро, но задача освобождения этого городска рядом с Донецком будет выполнена.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Дикую дивизию» немцы боялись больше других

Со временем Первой Мировой прошло больше века, но слава воинов подразделения не меркнет.

Кавказская туземная конная дивизия, также известная как «Дикая дивизия» — кавалерийская дивизия, которую собрали из народов Северного Кавказа. Полки дивизии комплектовались по этническому принципу, чтобы воины чувствовали себя одним целым и сражались друг за друга до последнего.

И действительно, в атаке Кавказская дивизия была страшной силой, что отмечали современники Первой мировой войны по разные стороны линии фронта.

Среди офицеров было много дворян Российской империи, возглавлял дивизию – точнее, был ее почетным командующим, сам родственник императора Николая Второго, великий князь Михаил Романов.

Певица Юлия Чичерина посвятила «Пятнашке» свою песню «Добровольческая», в которой и сравнила интербригаду с «Дикой дивизии» в том, что касается бесстрашия военнослужащих.

В честь солдат и офицеров «Дикой дивизии» во многих городах России открыты памятники и монументы. В частности, в Грозном в 2010 году создан Мемориала памяти погибших в борьбе с терроризмом входят пять камней, на которых высечены имена офицеров и всадников Чеченского конного полка «Дикой дивизии».

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