Как в Донбассе восстанавливают спортивные объекты

«Единая Россия» помогла восстановить спортивную школу в Снежном

В Донецкой и Луганской Народных Республиках должное внимание уделяется восстановлению спортивных объектов. Строители уже завершили работы на 16 спортивных объектах, в том числе восстановлены спортивные школы. До конца года рабочие планируют сдать еще семь объектов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Донбасс воспитал не одно поколение известных спортсменов. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы молодежь и дальше могла заниматься любимыми видами спорта! — отметил вице-премьер.

В Калугу на тренировки приехали юные спортсмены из Донбасса

Среди восстановленных объектов в Донецкой Народной Республике - спортивная школа в Снежном. Вторую жизнь в нее вдохнули при помощи самарского отделения партии «Единая Россия». Школа была обеспечена необходимыми строительными материалами, также были укомплектованы залы. Не забыли и про спортивную форму, инвентарь и экипировку.

— В школе более 400 детей занимаются волейболом, греко-римской борьбой, легкой, тяжелой атлетикой, настольным теннисом, футболом и баскетболом. Команда специалистов в рекордные сроки завершила капитальный ремонт здания, которое было построено в 1958 году. За два месяца здесь полностью заменили все коммуникации, полы, укрепили стены, провели отделку и усилили систему отопления, — отметили в пресс-службе «Единой России».

В Калугу на тренировки приехали юные спортсмены из Донбасса

Общая площадь объекта - 1500 квадратных метров. На месте старого здания фактически появился новый современный спорткомплекс, на базе которого дети смогут заниматься спортом и участвовать в соревнованиях круглый год.

Жители Республики отмечают, что благодаря тому, что в Республике восстанавливают и объекты для досуга детей, у подрастающего поколения появляется больше возможностей для того, чтобы найти себя, развиваться и заниматься любимым делом.

— Радует, что регионы России, власти, волонтеры делают все для того, чтобы у людей было все, что должно быть, - говорит жительница Снежного Светлана Сухарева. — У детей — восстановленные школы, у тех, кто потерял жилье — крыша над головой, а у тех, кто не видит себя без спорта — спортивные школы, площадки. Ведь наши дети всегда завоевывали призовые места на соревнованиях, привозили уйму медалей. Если они не будут заниматься, навыки потеряются, поэтому очень правильно, что этому вопросу уделяют должное внимание.

«Единая Россия» помогла восстановить спортивную школу в Снежном

Тем временем, исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков заявил, что во время боевых действий были разрушены больше 60 спортивных объектов. Многие из них находятся в Мариуполе. Многие из объектов восстановлению не подлежат вовсе, но есть и те, которые еще можно переродить, для этого нужно немало сил и средств.

— Есть те объекты, которые глобально нужно ремонтировать, например, 50-метровый бассейн в Мариуполе «Нептун». Он очень сильно пострадал, практически полкрыши нет. Наружная часть, остекление, фасад разрушены, но, слава богу, целая, например, ванная, оборудование, которое нужно восстанавливать и запускать в работу, — отметил министр. — Есть в Мариуполе спортивный комплекс «Ильичевец». Полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, крышей, которое очень важно и необходимо. Но тем не менее там тоже фасад полностью весь разрушен, в крыше несколько попаданий, пробоин. Волонтеры из Министерства спорта России и наши волонтеры сумели навести порядок. Начали работать секции по вольной борьбе, футболу, теннису, бадминтону.

Громаков сообщил, что Минспорта Республики заявилось на программу восстановления спортсооружений. Если она начнет работать, работы будут приумножены и у детей появится больше возможностей себя реализовать.

Тем временем

Спортсмены отправились на тренировки в Калугу

Из Донецкой Народной Республики в Калугу отправилась делегация из 37 спортсменов. Они принимают участие в сборах в Калужской области благодаря проекту фонда «Дети Донбасса в гостях у Патриарха».

— Нам очень ценно, что регионы не остались в стороне и оказали для детей поддержку. Благодаря Губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру спорта Калужской области Олегу Сердюкову дети будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье, заниматься спортом с профессиональными тренерами, участвовать в культурных мероприятиях на гостеприимной Калужской земле, — говорит вице-президент благотворительного фонда «Спасая Детство» Татевик Тоноян.

1 декабря спортсмены посетят Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. У каждого будет возможность получить от него благословение и духовную поддержку в сложный период их жизненного пути.

Министр спорта области Олег Сердюков лично встретил ребят. Он отметил, что все спортивные объекты Дворца спорта готовы и ждут спортсменов.

«Единая Россия» помогла восстановить спортивную школу в Снежном

— Помимо тренировок, для ребят подготовили насыщенную культурную программу. Уверен, то время, которое они здесь будут, принесет им удовольствие. Они не только потренируются, но и познакомятся с Калугой, — отметил Сердюков.

— Для нас этот выезд очень важен, так как у детей нет возможности тренироваться в Донецке в связи с военными действиям. Наша команда по хоккею сейчас участвует в Первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Чемпионата России. Мы уже отыграли первый этап в Ставрополе. Второй этап начнётся 7 января в Краснодаре. Ребятам нужны тренировки, нужен лед, — говорит главный тренер хоккейной команды Александр Куцаев.

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