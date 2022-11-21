Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко: Нужно вернуть в школы НВП, а в вузы - военные кафедры

Ольга Долгошапко назвала указ Президента России Владимира Путина о демобилизации студентов справедливым Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Указ Президента России Владимира Путина о демобилизации студентов, призванных на военную службу с начала специальной военной операции на Украине, очень долгожданный и справедливый. Об этом в комментарии «КП» сообщила советник Главы ДНР Ольга Долгошапко.

ЧТОБЫ ПОТЕРЬ БЫЛО МИНИМУМ

- Студенты должны учиться, получить свою специальность, а потом уже, с учетом этой полученной специальности, идти защищать Родину, - рассказывает Ольга Долгошапко. - Если это студенты технических вузов, инженерных специальностей, то от них толку на войне будет больше всего там, где требуются инженерные знания - в артиллерии, ПВО, по техническому обслуживанию военной техники, радио-локационных установок и т.д. Если это студенты-компьютерщики или специалисты по IT-технологиям, то они должны обслуживать и управлять беспилотниками-разведчиками, системой компьютерной связи и т.д. Ну, а если это врачи или фельдшера, то их самая непосредственная задача на войне - оказание помощи раненным и пострадавшим на поле боя, эвакуация в госпиталя.

Ольга Долгошапко назвала указ Президента России Владимира Путина о демобилизации студентов справедливым Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А что у нас было в феврале - марте 2022-го года, когда началась специальная военная операция (СВО)? По какому-то нелепому недоразумению студентов-медиков отправляли на фронт гранатометчиками, пулеметчика и, кем угодно, только не медиками, а в качестве «медиков» назначали сантехников, строителей, инженеров ДРСУ и т.д. Именно потому, что медицинскую помощь оказывали неспециалисты, у нас было много санитарных потерь в первые месяцы СВО.

И нам неравнодушным людям, специалистам-медикам, а также родителям этих студентов, было горько и больно осознавать, что те, кого государство учило все эти годы оказывать медицинскую помощь, были отстранены от нее и направлены в совершенно другую, несвойственную им сферу деятельности. Нам стоило невероятных усилий совместно с родителями студентов-медиков добиться того, чтобы к маю месяцу студентов-медиков наконец-то направили на службу в качестве медицинских работников.

ДОСТОЙНЫ САМЫХ ВЫСОКИХ НАГРАД

Ольга Николаевна передавала на передовую защитникам Донбасса и свежие номера «КП» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С начала СВО Ольга Долгошапко часто ездила на передовую (в Новоазовск, села Виноградное, Пионерское, Лапино, затем - в Мариуполь), передавала защитникам медикаменты, перевязочный материал, продукты питания, теплые вещи, а на обратном пути вывозила в госпиталь и больницы раненых и пострадавших бойцов. Ольга Николаевна каждый раз старалась посетить те подразделения, где служили студенты-медики, разговаривала с их командирами.

- Ни разу я не слышала от боевых командиров нареканий или обвинений в адрес наших студентов (а ведь среди них было много совсем еще юных мальчишек, студентов младших курсов). Наоборот, все командиры восхищались мужеством и стойкостью наших ребят-студентов. Командиры так прямо и говорили: «Ваши студенты - самые настоящие герои! И в атаку с морпехами на «Азовсталь» идут, и тут же помощь оказывают на поле боя!», - говорит Ольга Николаевна. - Думаю, что каждый из студентов, и не только медиков, но и других вузов ДНР, заслуживает самых высоких наград за мужество и стойкость, проявленные при защите Родины. Уверена, что Республика по достоинству оценит подвиг наших студентов!

СДЕЛАТЬ НВП ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ!

- И еще одна очень важная проблема, на которой я хотела бы, пользуясь случаем, заострить внимание всех, и прежде всего - руководства страны, - продолжает Ольга Долгошапко. - Это проблема начальной военной и специальной военной подготовки в школах и вузах России (а не только ДНР). Все мы, старшее поколение, которое училось в школе еще во времена Советского Союза проходили в школе НВП - начальную военную подготовку. Нас учили собирать/разбирать автомат Калашникова, стрелять по мишеням, правильно метать гранату, оказывать само- и взаимопомощь на поле боя и т.д. Во всех вузах СССР были военные кафедры (в том числе - и в медицинских вузах), на которых студенты проходили специальную военную подготовку в рамках своей будущей профессии. Что же случилось за годы «незалежности»? Во всех школах Украины (да и России тоже) НВП была упразднена, военные кафедры ликвидированы. Теперь, по прошествии многих лет, мы понимаем, что прекращение массовой военной подготовки граждан - это тоже была часть коварного плана западных спецслужб по ослаблению России. К чему это привело? К очень печальному результату, который мы все увидели с началом СВО: наши парни, не только студенты, но и практически вся молодежь, кто не служил в армии, даже не знают устройство автомата Калашникова или боевой гранаты, не говоря уже о чем-то более сложном. Студенты-медики понятия не имеют об организации медицинской помощи раненым на поле боя. Из-за этого было очень много санитарных потерь, в том числе и погибшими, которых можно было бы спасти при правильном оказании медицинской помощи.

Ольга Долгошапко назвала указ Президента России Владимира Путина о демобилизации студентов справедливым Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Какой выход из данной плачевной ситуации? Нужно срочно вернуть в наши школы такой предмет, как НВП, причем, сделать его, как и раньше, обязательным для всех - и мальчиков, и девочек. А в вузы вернуть военные кафедры. Чтобы каждый, даже самый юный гражданин нашей страны, мог научиться не просто любить свою Родину, но и с оружием в руках умел ее защищать. Вот тогда не будет бессмысленных санитарных потерь, и каждый будет полезен как в мирное, так и в военное время по своей профессии и призванию. Очень надеюсь, что следующий Указ Президента РФ будет именно об этом.

ПЕРВЫЕ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ ВЕРНУТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Первые группы демобилизованных студентов вернутся с фронта уже на этой неделе.

Напомним, что всеобщая мобилизация в республиках Донбасса была объявлена 19 февраля. На фронт были призваны мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них оказались и сотни студентов вузов.

СПРАВКА «КП»

Ольга Долгошапко более 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А в 2014 году, когда началась война, возглавила Первый военный госпиталь Донецкой Народной Республики. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов (акушер-гинеколог – хирургическая специальность).

Ольга Долгошапко была министром здравоохранения ДНР с 3 декабря 2018 года по 12 июля 2020 года. В этот же день Ольга Николаевна назначена Советником Главы Республики по здравоохранению.

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