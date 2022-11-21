В ДНР разъяснили особенности регистрации транспорта в МРЭО после принятия Республики в состав России

В ГАИ разъяснили, на какие автомобили можно сейчас получить документы. Фото: УГАИ МВД ДНР

После вступления в силу Федерального Конституционного Закона от 4 октября 2022 года №5-ФКЗ «О принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта – ДНР» регистрация транспорта в МРЭО ГАИ МВД ДНР претерпела изменения. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ.

- В данный период в подразделениях МРЭО Республики проведение регистрационных действий (изменение сведений о регистрационных данных, собственнике, выдача дубликатов регистрационных документов и государственных регистрационных знаков и т.д.) осуществляется исключительно в отношении тех транспортных средств, которые по состоянию на 30.09.2022 г. состояли на государственном учете в МРЭО ГАИ МВД ДНР, - подчеркнули в УГАИ.

Жители ДНР, которые на день принятия в состав РФ постоянно проживали на территории Республики и до 30.09.22 г. не зарегистрировали транспортные средства в МРЭО, смогут осуществить регистрацию такого транспорта после утверждения изменений в Правила государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ.

Транспортные средства, зарегистрированные на Украине, рассматриваются в качестве иностранного товара, нахождение которого на таможенной территории России контролируется таможенными органами РФ.

Проведение регистрационных действий, в том числе и с транспортными средствами, являющимися товарами Евразийского экономического союза, будет обеспечено после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства РФ.

- Жители освобожденных территорий (Мариуполя, Волновахского, Володарского, Першотравневого районов) по вопросам регистрации транспортных средств могут обращаться в территориальные МРЭО ГАИ (МРЭО Мариуполя, МРЭО Волновахского района), - уточнили в пресс-службе УГАИ.

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