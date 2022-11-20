Мариуполь сегодня: Как обстоят дела с электроснабжением и отоплением

Как обстоят дела с электроснабжением и отоплением в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Часть электроснабжения и подачи тепла в квартиры Мариуполя происходит за счет модульно-блочных электроподстанций и котельных. После летнего обследования стационарных котельных города выяснилось, что многие могут быть восстановлены только после серьезного ремонта.

Была поставлена задача обеспечить многоквартирные дома теплом посредством подключения мобильных (передвижных) отопительных станций (котельных). И, к началу отопительного сезона, в городе установили почти 100 таких агрегатов. Мощность каждого такого «теплого киоска» - 1 МВт.

В городе восстанавливают сети Фото: Александр ИВАНОВ

По подсчетам специалистов ООО «ВНР» из Новосибирской области, занимающихся монтажом этого оборудования в Мариуполе, одной котельной хватит на обогрев пяти-шести пятиэтажных домов или двух-трех девяти-двенадцатиэтажных домов.

В городе восстанавливают сети Фото: Александр ИВАНОВ

К началу отопительного сезона в городе установили почти 100 таких агрегатов Фото: Александр ИВАНОВ

В городе восстанавливают сети Фото: Александр ИВАНОВ

На данный момент к теплу подключены еще не все дома, бригады завершают работы по закрытию тепловых контуров.

Состояние энергохозяйства, хоть и в меньшей степени, также вызвало необходимость применения модульных энергостанций. Чтобы разгрузить городские распределители подачи тока в ближайшее время подключат одну из самых больших силовых установок Мариуполя – «Город-2».

Здесь местными специалистами бывшего «ДТЕК» и энергетиками из Чебоксар смонтированы новые высоковольтные: оборудование, ЛЭП, проводка, трансформаторы и, самое главное, новая блочно-модульная подстанция, изготовленная на Чебоксарском электроаппаратном заводе по спецзаказу для Мариуполя.

В городе восстанавливают сети Фото: Александр ИВАНОВ

Устаревшее и поврежденное боевыми действиями оборудование. Демонтировано и подлежит утилизации. Фото: Александр ИВАНОВ

Вскоре уже все жители Мариуполя смогут полностью отказаться от превращения электрической энергии в тепловую, обогреваясь с помощью централизованного отопления.

Тем временем Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что побывал с рабочим визитом в Мариуполе. Политик посмотрел ход строительства и встретился со специалистами, которые трудятся на объектах.

- Всего в городе работают 28 тысяч строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов, - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сейчас в городе есть проблема по подключению к сетям.

- Но активно с ней работаем и обращения жителей слышим, - подчеркивает Марат Хуснуллин. - Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение тысячи объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом. В целом планируем наш трёхлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за два года!

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