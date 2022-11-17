В Мариуполе полностью демонтируют примыкающий к «Азовстали» район

Инфраструктура получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит
Фото: Александр ИВАНОВ
Корреспондент «КП» Александр Иванов побывал в части Орджонекидзевского района Мариуполя, той самой, которая вплотную примыкает к комбинату «Азовсталь». Здесь находятся единственные кварталы в городе, дома которых подлежат сносу без исключения - восстанавливать ровным счетом нечего.
Дома не подлежат восстановлению
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилой квартал превращен украинскими боевиками в руины
Фото: Александр ИВАНОВ
Эти дома демонтируют, а на их месте построят новые
Фото: Александр ИВАНОВ
В оставшейся разбитой застройке нет никого кроме животных, бегают даже лисицы - поднимаются они в город с приморской посадки. Изредка можно встретить чей-то «живой» личный автомобиль. Бывшие жители этих домов приезжают сюда в надежде найти свои уцелевшие вещи. В целом о людях здесь напоминают только их личные вещи, разбросанные по всей округе из квартир взрывными волнами.
Взрывными волнами личные вещи жителей разбросаны по всей округе
Фото: Александр ИВАНОВ
Повсюду разбросаны личные вещи жителей
Фото: Александр ИВАНОВ
Уже скоро здесь все будет отстроено
Фото: Александр ИВАНОВ
Надпись на двери: «Здесь в подвале 21.04.2022 сгорели Люховец Н, Карпенко Л. Вечная им память.»
Фото: Александр ИВАНОВ
Иногда по улице Азовстальской проезжает строительная техника, на окраинах значительно разрушенных кварталов строители готовятся к сносу зданий.
Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях
Фото: Александр ИВАНОВ
Дома сильно разрушены и не подлежат восстановлению
Фото: Александр ИВАНОВ
Дома будут снесены, на их месте появятся новые
Фото: Александр ИВАНОВ
Новые дома построят на месте разрушенного района
Фото: Александр ИВАНОВ
Дома получили серьезные повреждения
Фото: Александр ИВАНОВ
Этот район - машина времени: в урнах лежат пустые банки консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время, во дворах стоят ведра с проросшей картошкой и луком, встречается и брошенная форма пытавшихся скрыться боевиков националистических вооруженных формирований Украины.
В урнах лежат банки из-под консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время
Фото: Александр ИВАНОВ
Проросший лук среди разбросанной кухонной утвари
Фото: Александр ИВАНОВ
на домах нет ни одного живого места
Фото: Александр ИВАНОВ
Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях и видео. Сначала все здания здесь демонтируют, а на их месте появятся новые жилые дома, школы и садики. Жителям Мариуполя предстоит быть свидетелями ренессанса сегодняшних постапокалиптических пейзажей этих мест.
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