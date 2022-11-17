В Мариуполе полностью демонтируют примыкающий к «Азовстали» район

Инфраструктура получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит Фото: Александр ИВАНОВ

Корреспондент «КП» Александр Иванов побывал в части Орджонекидзевского района Мариуполя, той самой, которая вплотную примыкает к комбинату «Азовсталь». Здесь находятся единственные кварталы в городе, дома которых подлежат сносу без исключения - восстанавливать ровным счетом нечего.

Дома не подлежат восстановлению Фото: Александр ИВАНОВ

Жилой квартал превращен украинскими боевиками в руины Фото: Александр ИВАНОВ

Эти дома демонтируют, а на их месте построят новые Фото: Александр ИВАНОВ

В оставшейся разбитой застройке нет никого кроме животных, бегают даже лисицы - поднимаются они в город с приморской посадки. Изредка можно встретить чей-то «живой» личный автомобиль. Бывшие жители этих домов приезжают сюда в надежде найти свои уцелевшие вещи. В целом о людях здесь напоминают только их личные вещи, разбросанные по всей округе из квартир взрывными волнами.

Взрывными волнами личные вещи жителей разбросаны по всей округе Фото: Александр ИВАНОВ

Повсюду разбросаны личные вещи жителей Фото: Александр ИВАНОВ

Уже скоро здесь все будет отстроено Фото: Александр ИВАНОВ

Надпись на двери: «Здесь в подвале 21.04.2022 сгорели Люховец Н, Карпенко Л. Вечная им память.» Фото: Александр ИВАНОВ

Иногда по улице Азовстальской проезжает строительная техника, на окраинах значительно разрушенных кварталов строители готовятся к сносу зданий.

Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях Фото: Александр ИВАНОВ

Дома сильно разрушены и не подлежат восстановлению Фото: Александр ИВАНОВ

Дома будут снесены, на их месте появятся новые Фото: Александр ИВАНОВ

Новые дома построят на месте разрушенного района Фото: Александр ИВАНОВ

Дома получили серьезные повреждения Фото: Александр ИВАНОВ

Этот район - машина времени: в урнах лежат пустые банки консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время, во дворах стоят ведра с проросшей картошкой и луком, встречается и брошенная форма пытавшихся скрыться боевиков националистических вооруженных формирований Украины.

В урнах лежат банки из-под консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время Фото: Александр ИВАНОВ

Проросший лук среди разбросанной кухонной утвари Фото: Александр ИВАНОВ

на домах нет ни одного живого места Фото: Александр ИВАНОВ

Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях и видео. Сначала все здания здесь демонтируют, а на их месте появятся новые жилые дома, школы и садики. Жителям Мариуполя предстоит быть свидетелями ренессанса сегодняшних постапокалиптических пейзажей этих мест.

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