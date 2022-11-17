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Политика17 ноября 2022 11:44

В Мариуполе полностью демонтируют примыкающий к «Азовстали» район

Новые жилые дома, школы, детские сады будут возведены в Мариуполе на месте полностью демонтированного района
Александр ИВАНОВ
Инфраструктура получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит

Инфраструктура получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит

Фото: Александр ИВАНОВ

Корреспондент «КП» Александр Иванов побывал в части Орджонекидзевского района Мариуполя, той самой, которая вплотную примыкает к комбинату «Азовсталь». Здесь находятся единственные кварталы в городе, дома которых подлежат сносу без исключения - восстанавливать ровным счетом нечего.

Дома не подлежат восстановлению

Дома не подлежат восстановлению

Фото: Александр ИВАНОВ

Жилой квартал превращен украинскими боевиками в руины

Жилой квартал превращен украинскими боевиками в руины

Фото: Александр ИВАНОВ

Эти дома демонтируют, а на их месте построят новые

Эти дома демонтируют, а на их месте построят новые

Фото: Александр ИВАНОВ

В оставшейся разбитой застройке нет никого кроме животных, бегают даже лисицы - поднимаются они в город с приморской посадки. Изредка можно встретить чей-то «живой» личный автомобиль. Бывшие жители этих домов приезжают сюда в надежде найти свои уцелевшие вещи. В целом о людях здесь напоминают только их личные вещи, разбросанные по всей округе из квартир взрывными волнами.

Взрывными волнами личные вещи жителей разбросаны по всей округе

Взрывными волнами личные вещи жителей разбросаны по всей округе

Фото: Александр ИВАНОВ

Повсюду разбросаны личные вещи жителей

Повсюду разбросаны личные вещи жителей

Фото: Александр ИВАНОВ

Уже скоро здесь все будет отстроено

Уже скоро здесь все будет отстроено

Фото: Александр ИВАНОВ

Надпись на двери: «Здесь в подвале 21.04.2022 сгорели Люховец Н, Карпенко Л. Вечная им память.»

Надпись на двери: «Здесь в подвале 21.04.2022 сгорели Люховец Н, Карпенко Л. Вечная им память.»

Фото: Александр ИВАНОВ

Иногда по улице Азовстальской проезжает строительная техника, на окраинах значительно разрушенных кварталов строители готовятся к сносу зданий.

Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях

Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях

Фото: Александр ИВАНОВ

Дома сильно разрушены и не подлежат восстановлению

Дома сильно разрушены и не подлежат восстановлению

Фото: Александр ИВАНОВ

Дома будут снесены, на их месте появятся новые

Дома будут снесены, на их месте появятся новые

Фото: Александр ИВАНОВ

Новые дома построят на месте разрушенного района

Новые дома построят на месте разрушенного района

Фото: Александр ИВАНОВ

Дома получили серьезные повреждения

Дома получили серьезные повреждения

Фото: Александр ИВАНОВ

Этот район - машина времени: в урнах лежат пустые банки консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время, во дворах стоят ведра с проросшей картошкой и луком, встречается и брошенная форма пытавшихся скрыться боевиков националистических вооруженных формирований Украины.

В урнах лежат банки из-под консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время

В урнах лежат банки из-под консервов, которыми питались жители в тяжелое военное время

Фото: Александр ИВАНОВ

Проросший лук среди разбросанной кухонной утвари

Проросший лук среди разбросанной кухонной утвари

Фото: Александр ИВАНОВ

на домах нет ни одного живого места

на домах нет ни одного живого места

Фото: Александр ИВАНОВ

Вскоре облик здешних мест останется только на фотографиях и видео. Сначала все здания здесь демонтируют, а на их месте появятся новые жилые дома, школы и садики. Жителям Мариуполя предстоит быть свидетелями ренессанса сегодняшних постапокалиптических пейзажей этих мест.

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