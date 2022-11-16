В Донецке идет строительство перинатального центра

Строительство перинатального центра в Донецке

Донецк не видел строительства новых крупных объектов долгие годы. Последние большие стройки проходили в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года. В 2014 году начался вооруженный конфликт — украинские вооруженные формирования то и дело разрушали, и продолжают разрушать, инфраструктуру города. С приходом России столица Республики будет преображаться и хорошеть!

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о начале возведения в Донецке перинатального центра по поручению президента России Владимира Путина. На данный момент строители уже завершили устройство бетонной подготовки и приступили к заливке фундамента.

Строительство перинатального центра в Донецке

— Начали строить в сентябре, через месяц после поручения президента, а сейчас уже полноценно развернули работы, — сообщил Хуснуллин.

Объект, где проходит строительство республиканского перинатального центра, посетил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко. По его словам, медцентр будет рассчитан на 130 мест и оснащен самым современным и передовым оборудованием.

— Перинатальный центр в Донецке позволит обеспечить оказание акушерской и перинатальной помощи беременным и новорожденным малышам. Здоровье детей всегда для нас на первом месте! Знаю это, как многодетный отец, — говорит премьер-министр Республики. — Строительство ведется активно. Задача заключается в том, чтобы маленькие граждане России в конце следующего, 2023 года, рождались уже в новом перинатальном центре, а молодые мамы получали всю необходимую помощь.

Строительство перинатального центра в Донецке

Хоценко также отметил, что сейчас строительством занимаются более ста строителей из разных регионов России, и что отрадно, половина из них — жители Донецкой Народной Республики. И работать в новом перинатальном центре будут местные специалисты.

— Сейчас нужно заниматься и целевым набором. Работаем и с нашим Донецким национальным медицинским университетом, и с профтехучилищами для того, чтобы не переводить медиков из других учреждений, а приглашать сюда на работу новых людей, — рассказал Виталий Хоценко.

Работы предстоит проделать не мало. До конца 2022 года в планах у специалистов завершить нулевой цикл — проведут монтаж защитного ограждения, наземные и подземные работы, обустроить основание, установить гидро и теплоизоляцию.

Задействовано более 100 строителей с разных регионов России

— Площадь перинатального центра составляет порядка 24 тысяч квадратных метров и также дополнительно полторы тысячи квадратов — пищеблок, — рассказывает руководитель проекта публично-правовой компании «Единый заказчик» Алексей Бухорин. - Здание будет шестиэтажным, с подвальным этажом, а пищеблок с перинатальным центром будет соединен подземным переходом.

Министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев отметил, что проект реализуется по успешному российскому опыту.

— Этот центр позволит оказывать узкоспециализированную помощь именно тем беременным, у которых самая сложная патология, и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов, — анонсировал Гарцев.

Перинатальные центры в России оснащены современным оборудованием. Фото: Юлия Пыхалова

В Российской Федерации программа развития перинатальных центров принята в 2013 году, чтобы исправить демографическую ситуацию и совладать с материнской и младенческой смертностью. Строить такие учреждения начали еще в 2008 году.

На сегодняшний день в России появились десятки таких центров, и они принесли свои плоды — смертность сократилась в разы. Ведь перинатальные центры — это специализированные медицинские учреждения, оснащенные самыми современными видами оборудования для диагностики и лечения.

Строительство перинатального центра в Донецке

Перинатальные центры в России обеспечивают доступность и качество высокотехнологичной помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде женщинам и новорожденным.

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