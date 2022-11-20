Россия вдохнет новую жизнь в промышленность Донбасса

Предприятия Донбасса получат новую жизнь. Фото: ТГ/Солнцев о восстановлении

С приходом России предприятия Донецкой Народной Республики получили новую жизнь: это и возобновление работы, и увеличение производств, и новые рынки сбыта, и рабочие места, и повышения оплаты труда для населения.

«АЗОВСТАЛЬ» НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ

Возобновить производство планируется на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, который был последним пристанищем для остатков подразделений украинских боевиков. В ДНР создана «Корпорация развития Донбасса», которая будет заниматься возрождением предприятий.

- Территория «Азовстали» поделена, уже есть схема зонирования и какие планируются предприятия на этой территории. Есть решение по заводу Ильича: его будут восстанавливать, модернизировать и он будет работать, будучи более экологичный заводом, - рассказывает заместитель председателя Правительства Республики Евгений Солнцев. - Есть решение по заводу «Азовмаш», там часть корпусов будет вовлечена в работу в ближайшее время. Это очень огромная и амбициозная цель, но мы попробуем дать первые 500 рабочих мест уже к концу следующего года».

Председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Роман Кишкань отметил, что в концепции восстановления Мариуполя, и в частности «Азовстали», входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда.

- Завод является наиболее сложным и техногенно опасным объектом с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить из-за того, что поврежденные объекты представляют угрозу для экологии — к примеру, гигантский шламонакопитель, который находится в 600 метрах от берега Азовского моря, - подчеркнул Кишкань.

Для работников предприятий появились перспективы. Фото: ЮГМК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В начале октября Правительство Республики одобрило проект создания на территории комбината «Азовсталь» технологического комплекса, который включит в себя четыре различных вида инфраструктуры: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Его планируют построить в течении трех лет.

Технологический комплекс будет связан с мариупольским портом при помощи транспортно-логистического центра.

- Учитывая уникальное местоположение «Азовстали», комбинат граничит с портом, приняли решение создать там транспортно-логистический центр. У нас готовая промышленная инфраструктура: индустриальный парк, технопарк, - говорит глава государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко. - Те проекты, которые мы находим на начальном этапе, мы будем очень тонко смотреть, какая мера поддержки нужна: если просто земельный участок, то индустриальный парк, а если кто-то приходит с идеей, то прямиком в промышленный технопарк. А если надо отправить продукцию, есть промышленно-логистический центр.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Тем временем стало известно, что конца текущего года в электротехнический кластер Чувашии войдут подшефные донбасские предприятия: Торезский и Донецкий электротехнические заводы.

- Практически весь персонал Донецкого и Торезского электротехнических заводов прошел обучение на базе АО «ЧЭАЗ» в Чувашии, - рассказывает первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов. - В частности, сотрудники донецких предприятий практиковались в создании оборудования блочно-модульных подстанций 35 кВ. Первую такую подстанцию пустят под напряжение в Мариуполе в этом месяце.

На данный момент профильные ведомства Чувашии и ДНР определяют объем оборудования, которое будет выпускаться на восстанавливаемых заводах в Донецке и Торезе.

- Заводы в принципе уже готовы начать производство электротехнического оборудования, - заявил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Для работников предприятий появились перспективы. Фото: ЮГМК

ЮГМК В ДЕЛЕ

Успешно развиваются и донбасские предприятия контура Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), которые не так давно перешли под управление российского инвестора Евгения Юрченко, и уже сегодня показывают достойные результаты.

- Для предприятий ЮГМК открываются новые возможности развития. На наших предприятиях в октябре установлен рекорд по объему продаж на российский рынок, - рассказывает Юрченко. - На Макеевском метзаводе достигнут максимум производительности стана. ММЗ и Алчевский меткомбинат осваивают выпуск новых марок стали.

Евгений Юрченко подчеркнул, что Южный горно-металлургический комплекс ответственно относится к взятым на себя обязательствам.

- Мы продолжаем оказывать социальную поддержку нашим сотрудникам, выплачивая премии, материальную помощь, выполняя свои обязательства перед профсоюзной организацией, - говорит гендиректор ЮГМК. - Все социальные вопросы находятся на контроле. Наши предприятия, в свою очередь, вносят весомый вклад в развитие региона!

ЮГМК на 25-ой Международной конференции «Российский рынок металлов» отметили руководители других концернов отрасли.

- В этом году мощность предприятий ЮГМК составит более двух миллионов тонн стали. Из них около 70% поставляются в Россию и другие страны СНГ, а 30% отправляются в 14 стран мира, - отмечает генеральный директор компании «Союзметаллсервис» Сергей Антонов. - Экспорт играет важную роль в поддержании уровня загрузки мощностей. В ближайшем будущем мы ожидаем существенный рост потребления в новых регионах РФ. Здесь одна из наших целей – наращивание отгрузок в близлежащие с заводами регионы.

В следующем году Южной горно-металлургический комплекс планируют максимально задействовать промышленные мощности предприятий для восстановления новых регионов РФ и увеличить поставки на российский рынок, а также при благоприятных условиях рассчитывают на увеличение объемов производства стали до стрех миллионов тонн.

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