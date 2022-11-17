«Мост готов»: В Мариуполе восстановили работу центральной дорожной артерии

За три месяца специалисты российской компании «ЕвроТрансСтрой» осуществили строительство временной переправы Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе восстановили работу центральной дорожной артерии - российским строителям удалось завершить строительство временной переправы через реку Кальмиус.

По временной переправе через реку Кальмиус началось движение пассажиров и транспорта Фото: Александр ИВАНОВ

Она расположена рядом с пост-мостом, который был взорван украинскими националистами во время ожесточенных боев вокруг «Азовстали» еще в начале апреля.

По временной переправе через реку Кальмиус началось движение пассажиров и транспорта Фото: Александр ИВАНОВ

Тогда в попытке хоть как-то обезопасить себя засевшие на территории металлургического комбината украинские нацбаты подорвали путепроводы через реку Кальмиус. В итоге, после освобождения Мариуполя его левобережную и правобережную части соединял только один мост. Его пропускной способности для городских потребностей не хватало, а после начала ремонта и движения транспорта по сухопутному коридору из Таганрога в Крым поток машин в черте города и вовсе превратился в одну многокилометровую пробку.

При отступлении украинские нацбаты подорвали путепроводы через реку Кальмиус Фото: Александр ИВАНОВ

За 3 месяца специалисты российской компании «ЕвроТрансСтрой» осуществили строительство временной переправы через Кальмиус. 15 ноября движение по мосту было протестировано, а уже на следующий день - запущено на постоянной основе для легкового и грузового транспорта. Вскоре к нему присоединится и общественный.

Скоро здесь появится и пассажирский транспорт Фото: Александр ИВАНОВ

- Это разгрузит мост между Ильичевским и Орджоникидзевским районами, перераспределит трафик и позволит жителям быстрее перемещаться по городу, - пояснил ранее мэр города Мариуполя Константин Иващенко.

Временный мост разгрузит трафик между районами города Фото: Александр ИВАНОВ

По пути следования вдоль «Азовстали» открываются поствоенные пейзажи разрушенного комбината, а на старом мосту все еще стоят остатки колонны ВСУ, пытавшейся когда-то бежать на территорию завода.

Вокруг - поствоенные пейзажи Фото: Александр ИВАНОВ

Вокруг - поствоенные пейзажи Фото: Александр ИВАНОВ

К началу 2024 года строители планируют восстановить прежний пост-мост с многополосным движением.

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