Первые гастроли в статусе российских артистов: Творческие коллективы Донбасса отправились в большом турне по России

Донецкий драмтеатр представляет зрителям рок-оперу «Юнона и Авось». Фото: Донецкий драмтеатр

Для творческих коллективов Донбасса началась новая жизнь. Если раньше их гастроли проходили в городах Республик, и уж совсем редко в России в рамках фестивалей, то сейчас перед ними открывается большая страна – тысячи концертных залов и миллионы зрителей. И эта мечта донецких и луганских артистов сбылась. 12 коллективов из ДНР и ЛНР отправились в большое турне по РФ.

Гастроли для актеров и музыкантов Донбасса организовал РОСКОНЦЕРТ в рамках масштабных программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия» -Всероссийского гастрольно-концертного плана. Для каждого учреждения культуры разработаны разные, отдельные маршруты по городам Российской Федерации, и разные сроки туров – от одной недели до месяца.

Краснодарский зритель на спектакле театра на Оборонной. Фото: пресс-служба театра

- Выступления коллективов Донбасса органично вписались в единый гастрольно-концертный план, - рассказывает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. - Мы видим, с какой теплотой жители российских городов встречают эти спектакли и концерты, заново открывая для себя традиции прославленных коллективов. Активная гастрольная жизнь чрезвычайно важна и для самих артистов, вдыхает новую жизнь в привычные программы и постановки, дарит бесценный опыт и вдохновение.

Организация таких гастролей, по словам генерального директора РОСКОНЦЕРТа Андрея Малышева, существенная поддержка для артистов новых регионов, а также проживающих там соотечественников.

- Кроме этого, в Год культурного наследия народов России публика имеет возможность познакомиться с достижениями таких знаменитых театров и коллективов, как Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко или Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной и многими другими, - отметил Малышев.

ДОНЕЦКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

11 ноября в гастрольный тур отправился самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии - Эстрадно-симфонический оркестр, который создан из числа талантливых музыкантов Мариуполя. В графике у музыкантов семь городов: Волгоград, Камышин, Саратов, Пенза, Саранск, Тамбов и Воронеж, где 22 ноября и завершится турне.

Отметим, что коллектив был собран и впервые выступил 1 июля этого года. Оркестр возглавил известный мариупольский музыкант Василий Шакула.

В прошлом месяце по России колесил и другой коллектив Донецкой филармонии - Молодежный оркестр русских народных инструментов. С 14 по 20 октября ребята выступали в Туапсе, Майкопе, Новочеркасске, Новороссийске и Ростове-на -Дону.

Зрители с восторгом принимали донбасских артистов, особенно им понравилось исполнение знаковых песен советской эстрады: «Спят курганы темные», «С чего начинается Родина» и даже «Трое из Простоквашино», а также произведения русских композиторов Прокофьева, Глинки и Чайковского в оригинальной аранжировке народных инструментов.

- Нас так замечательно приняли. Люди крайне отзывчивые, даже в некоторых музыкальных моментах, не мы передавали свои мысли, а зрители нам подсказывали и пели вместе с нами, - рассказал художественный руководитель и дирижер Молодежного оркестра русских народных инструментов Александр Малиновский.

ДОНЕЦКАЯ МУЗДРАМА

Восемь городов в графике Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна. Это Тамбов, Липецк, Рязань, Владимир, Кинешма, Дзержинск, Чебоксары. Завершатся гастроли 23 ноября в Москве на сцене Театра Наций. В турне отправились более 90 человек, две тонны декораций и 120 костюмов. В общей сложности гастрольная труппа преодолеет расстояние в три с половиной тысячи километров.

- Мы заканчивали театральный сезон под звуки канонады. Несмотря на то, что выходить на сцену и вообще находиться в городе было небезопасно, коллектив собрался. Мы приняли решение, что не покинем наш театр, - рассказывает директор и художественный руководитель Донецкого драмтеатра Наталья Волкова. - Для коллектива нашего театра большая честь принять участие в программе «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России.

Волкова отметила, что донецкие театралы каждый раз с нетерпением ждут выхода на сцену и знакомства с российским зрителем.

- Это уникальная возможность заявить о нашем театре в других регионах огромной страны! – подчеркнула Наталья Волкова.

Труппа представляет зрителям рок-оперу «Юнона и Авось», ставшую в Донецке безумно популярной. На это представление дончане раскупали билеты за несколько месяцев до спектакля.

ДОНБАСС ОПЕРА

Донбасс Опера. Фото: пресс-служба театра

Один из старейших театров Донбасса – театр оперы и балета имени Соловьяненко - с 6 по 29 ноября побывает в девяти городах: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Уфа, Оренбург, Саратов, Астрахань, Ульяновск и Самара.

Балетная труппа представляет зрителю спектакли «Малыш и Карлсон», «Пер Гюнт» и «Тысяча и одна ночь».

- Донбасс Опера с 2016 года участвует в программе «Большие гастроли». И все эти годы мы выступали на сценах России в категории «Зарубежная программа». Теперь мы выступаем уже перед своими согражданами, будучи частью великой России, - отметил генеральный директор театра народный артист ДНР Евгений Денисенко.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

ДРАМТ. Фото: пресс-служба театра

Донецкий республиканский академический молодежный театр (ДРАМТ, бывший Театр юного зрителя) с 4 ноября по 2 декабря посетит десять российских городов: Киров, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Йошкар-Ола, Новочебоксарск, Лысково, Кстово и Нижний Новгород.

Труппа покажет зрителю одни из самых лучших спектаклей своего репертуара - «Левша» по одноименному произведению Николая Лескова и «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова.

- Пока мы не можем играть на своей родной сцене, участие в Больших гастролях позволяет поддерживать актерскую форму, убеждаться в необходимости своего труда, - говорят актеры театра. - Режиссерам важно видеть реакцию зрителей, чувствовать отклик на актуальность тем, затронутых в спектаклях. И кроме того – это еще и уникальный опыт, это командная игра, где один за всех, и все – за одного.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ДРАМТЕАТР

Мариупольский драмтеатр. Фото: Драмтеатра Мариуполя

Артисты Мариупольского драматического театра с 7 ноября тоже находятся в гастролях. Ростов-на-Дону, Симферополь, Севастополь, Ялта и Краснодар, где 21 ноября и завершится турне мариупольцев.

Этот гастрольный тур для драмтеатра Мариуполя очень важен. Первый после освобождения города театральный сезон стартовал только 10 сентября. Труппа пережила непростое время – в результате подрыва вооруженными формированиями Украины – здание театра было разрушено. Поэтому пришлось переезжать на новое место и теперь учреждение культуры носит новое название: «Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр».

Первым городом в графике «Больших гастролей» стал Ростов-на-Дону.

- Зрители очень тепло встретили наших артистов и поблагодарили их за прекрасную творческую работу продолжительными аплодисментами, - делятся эмоциями актеры. - Полный зал говорил сам за себя, подтверждая большой интерес ростовской публики к творчеству мариупольской театральной труппы.

АНСАМБЛЬ «ДОНБАСС»

Ансамбль «Донбасс». Фото: пресс-служба ансамбля

Заслуженные государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» вернулся с юбилейного тура, посвященного 85-летию коллектива.

Артисты дали около двух десятков концертов во Владимире, Казани, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Перми, Пензе, Кургане, Ярославле, Вологде, Череповце и Твери.

- В каждом городе, где бы ни выступал ансамбль «Донбасс», у коллектива – исключительно самые позитивные впечатления, что еще больше вдохновляет его на творчество, - говорит генеральный директор-художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Театр кукол. Фото: пресс-служба театра

В гастрольный тур отправился и коллектив Донецкого республиканского академического театра кукол. Артисты представят зрителям Волгограда, Камышина, Балаково, Сызрани, Тольятти и Ульяновска спектакль «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем». Турне завершится 22 ноября.

- Я счастлив участвовать в этом гастрольном туре. Очень доволен первым спектаклем. Отлично начали! Теплый прием Волгоградского театра кукол вдохновляет и располагает к максимальной отдаче в работе, - сказал артист-кукловод Донецкого театра кукол Виталий Кравцов после дебютного выступления в рамках гастролей.

ТЕАТР НА ОБОРОННОЙ

Театр на Оборонной. Фото: пресс-служба театра

7 ноября в Краснодаре стартовал гастрольный тур Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, где труппа представила сразу два спектакля - моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина (История одного несостоявшегося подвига)» и трагикомедию «Последняя любовь Деда Мороза». Также в графике у артистов еще четыре города: Новороссийск, Майкоп, Ставрополь и Элиста. Завершится турне 22 ноября.

- Лучшая награда для артиста – в зале – аншлаг, счастливые лица зрителей и их овации в завершении спектакля, - сказали артисты театра после дебюта гастрольного тура в Краснодаре.

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР

Русский драмтеатр. Фото: пресс-служба театра

1 ноября завершились гастроли Луганского русского драматического театра имени Луспекаева. Артисты представили спектакли Лес» по одноименной пьесе Александра Островского и «Левша» по повести Николая Лескова в шести городах: Белгороде, Курске, Орле, Туле, Калуге и Брянске.

Зритель тепло встретил луганских артистов. В конце спектакля не смолкали аплодисменты.

- Очень талантливо поставленный и сыгранный спектакль, - говорит зрительница из Белгорода Елена Марченко. – Где-то было смешно, где-то по телу «пробегали мурашки». Это наша русская классика, наша культура. И что еще символично, Луганск – теперь Россия, видно, что жители Донбасса шли к этому событию годами. В спектакле о настоящем русском человеке – не было фальши – они русские и этим все сказано.

ЛУГАНСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

11 ноября завершился гастрольный тур и у артистов Луганского академического театра кукол. Трупа дала первые представления в Рязани, Владимире и Коврове. За ними последовали театральные сцены Мурома, Иваново, Кинешмы, Костромы, Рыбинска, Ярославля и Переславля-Залесского. Зрители увидели сказки «Дюймовочка» и «Гусенок».

- Нас очень впечатлило мастерство артистов из Луганска, хотелось смотреть представление еще и еще, - говорит зрительница из Ярославля, которая привела на спектакль семилетнего сына, но и сама с детским азартом влюбилась в представление. – С нетерпением ждем луганчан в нашем городе с новыми гастролями и спектаклями.

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» И ЛУГАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«Киевская Русь»

Луганская академическая филармония и камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» сыграли концерты в 12 городах самого западного региона России – Калининградской области. Гастроли артистов длились две недели, времени на переезды и подготовку в новых населенных пунктах было не много, однако программа концерта музыкантов и солистов была необыкновенно насыщенной и разнообразной.

- Мы объехали двенадцать городов, и не верится, что один город лучше другого, - рассказывает заслуженный артист ЛНР, солист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков. - На концертах некоторые зрители говорили, что пришли посмотреть, как выглядят луганчане. Самое главное, они сказали, что поняли: «Вы – наши», это самый главный посыл гастролей. Там очень большая роль отводится патриотическому воспитанию, много памятников, как и у нас.

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