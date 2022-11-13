В Мариуполе открылся первый контактный зоопарк

Детворе интересно общаться с пушистыми зверьками Фото: Александр ИВАНОВ

В Ильичевском районе Мариуполе открылся контактный зоопарк. Крыски, шиншиллы, кролики, попугаи, сурки и хомячки - те самые зверьки, которых очень любят дети за их пушистую нежность.

Мероприятие организовано благодаря инициативе волонтеров штаба гуманитарного центра «Единой России», при помощи магазина «Зоодруг», которое уцелело во время боевых действий в городе. При этом сильно пострадало здание, где находится магазин. Поэтому гумцентр - это временная прописка «Зоодруга».

Детворе интересно общаться с пушистыми зверьками Фото: Александр ИВАНОВ

Такого наплыва детей и их родителей организаторы не ожидали. Вместе с собой маленькие посетители принесли и свою гуманитарную помощь для животных. В ближайшее время во дворе гуманитарного центра «Единой России» в выходные дни детей будут катать пони и взрослые лошади.

Детворе интересно общаться с пушистыми зверьками Фото: Александр ИВАНОВ

Все желающие могут прийти и познакомиться с маленькими друзьями, погладить их и сфотографировать на память. Животных разрешено угощать полезными вкусностями – например, можно принести с собой свежие яблоки и морковь.

Контактный зоопарк находится по адресу: ул. Карпинского, 69. Вход бесплатный.

Детворе интересно общаться с пушистыми зверьками Фото: Александр ИВАНОВ

К Новому году здесь планируют устроить фотозону, посвященную символу 2023 года — водяному кролику (по китайскому календарю). Также контактный зоопарк будет участвовать в проведении новогодних утренников для детей. Посетить его сможет любой желающий, вход также будет бесплатным.

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