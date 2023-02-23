«У нас в городе «Комсомолку» любят»: Радио «КП» запустило вещание в Мариуполе

Радио «КП» в Мариуполе - на частоте 104,6 FM Фото: Александр ИВАНОВ

23 февраля в радиовещательном диапазоне FM на частоте 104,6 мариупольцы впервые смогли услышать радио «Комсомольская правда». Прямая трансляция началась в 12 часов дня.

Корреспондент «КП» проверил мощность принимающего радиосигнала. По итогам замеров, показатель уровня принимаемого сигнала высокий во всех четырех районах города, независимо от места положения приемника - сигнал уверенный, как в зданиях, так и на открытой местности.

Эфир на смотровой площадке Приморского парка Фото: Александр ИВАНОВ

В городе еще остаются проблемы с доступом в интернет, поэтому для некоторых жителей - единственным источником информации остается радио и газеты.

- У нас в частном секторе интернета нет ни в одном доме, по всей улице. Беспроводной «Феникс» добивает до нас плохо. Если на работе я могу выделить пару минут, чтобы зайти в соцсети и посмотреть новости, то утром и вечером дома я этого сделать не могу. Для Мариуполя новый радиоэфир, постоянный поток свежих новостей, тем более от известной «Комсомольской правды», очень важен, - призналась жительница Мариуполя Кристина.

Девушка работает продавцом в небольшом магазине и на рабочем месте постоянно включен радиоприемник на одном из новостных эфиров. Кристина с живым интересом набрала частоту 104,6 FM на своем смартфоне и из динамика гаджета уверенным потоком зазвучал новостной выпуск «Комсомолки».

Радиовещание «Комсомольской правды» в Мариуполе доступно на частоте 104,6 FM Фото: Александр ИВАНОВ

- У нас в городе "Комсомолку" любят. Спецвыпуски, которые с мая выходят, все читают, а теперь и радио слушать будем, - сказала мариупольчанка Светлана Иванцова.

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