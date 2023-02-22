В Республиках Донбасса создадут единого оператора мобильной связи

Оператор связи «Феникс» работает не только в ДНР, но и в Херсонской и Запорожской областях. Фото: Минсвязи ДНР

В четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях – будет создан единый оператор мобильной связи. Такое поручение Правительство РФ дало Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).

КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЛЬГОТЫ

- Организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы в новых субъектах в настоящий момент на уровне средних общероссийских, - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что одновременно идет работа над интеграцией отраслей связи и ИТ (информационных технологий) в российское правовое поле. Компании смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами поддержки, такими как снижение платы за спектр, мораторием на проверки и на лицензионные требования по стандарту связи LTE, а также снижением ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи.

После этого заявления вице-премьера РФ Правительство России приняло постановление об особенностях применения законодательства Российской Федерации в области связи на территориях четырех новых регионов.

Мобильным операторам предоставят беспрецедентные льготы. Все это позволит не только быстро восстановить связь, но и улучшить ее качество. Снятие излишних бюрократических препон позитивно скажется на доступности мобильной связи.

Так полагают специалисты. В частности, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что преференции для местных операторов - задел на будущее. Ведь им приходится строить сеть в условиях боевых действий, в результате которых базовые станции в любой день могут выйти из строя.

В то же время компаниям, которые работают сейчас, придется восстанавливать и расширять инфраструктуру в соответствии с законодательством РФ. А также гармонизировать деятельность с остальными операторами РФ, чтобы сети новых регионов не создавали помех другим российским сотовым компаниям.

БУДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ?

Как будет создаваться единый оператор в четырех регионах, ни в Правительстве, ни в Минцифры пока не пояснили. И это создает определенную интригу.

Сейчас мобильную связь на территории ЛНР предоставляет ООО «Мобильные коммуникационные системы» (МКС). В ДНР действует ГУП «Республиканский оператор связи», работающий под брендом «Феникс». Также этой компании предоставлена возможность работать в роуминге в Херсонской и Запорожской областях. В двух последних регионах услуги оказывают ООО «МирТелеком» и «+7Телеком». Ранее заявлялось, что эти операторы зайдут и в ДНР на условиях роуминга.

При этом четыре лидера российского рынка мобильной связи - МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 - пока официально не озвучивают планы выхода на освобожденные территории. Зато здесь у них появился роуминг.

Возможно, речь идет об объединении уже присутствующих в новых регионах компаний связи. Будет создан местный игрок, который обеспечит функционирование базовых станций. Его введут в общую структуру операторов России, как это было сделано в Крыму.

Не исключено, что единым оператором может стать «дочка» кого-то из «большой четверки». А может и сам оператор. Ведь вот в банковской сфере так и случилось. В ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области напрямую зашел «Промсвязьбанк».

ЧТО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВАЖНО

В любом случае, жители (по идее!) должны выиграть от появления единого оператора. Ибо задача Правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами на уровне общероссийских стандартов.

- Мне проще и дешевле будет созваниваться с пожилыми родственниками, которые живут в ЛНР в Красном Луче. Я с ними общаюсь по обычной голосовой связи. Надеюсь, что единому оператору легче будет договориться по поводу роуминга в других регионах России. И во время поездок мне не нужно будет менять карты в телефоне, – говорит житель Донецка Николай Степанов.

Для него также важно, чтобы при переходе не произошло значительного подорожания тарифов. Ведь сейчас они в Республике ниже, чем на «материковой части» России. Также волнует дончанина сохранение действующего номера.

- Его знают родственники и многие знакомые. К нему привязаны банковские и другие услуги, мессенджеры, - объясняет Николай. – А если еще заставят выстаивать очереди за сим-картами нового оператора с заключением договора по российскому паспорту, то представьте, сколько неудобств и нервотрепки это создаст людям.

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