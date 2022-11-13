Кто возглавил образованные Россией прокуратуры ДНР и ЛНР

Андрей Спивак и Глава ДНР Денис Пушилин в зале славы органов прокуратуры. Фото: АГ ДНР

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 ноября подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных Республик с целью организации надлежащего прокурорского надзора в новых субъектах Российской Федерации. И следом провел назначения руководителей республиканских прокуратур.

В ДОНЕЦКЕ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Андрей Спивак, возглавлявший Генеральную прокуратуру ДНР с 2014 года, 10 ноября был представлен коллективу в качестве исполняющего обязанности главы надзорного ведомства ДНР. Вместе с ним должности сохранили его заместители Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный. Они с Андреем Спиваком работали на руководящих должностях в органах прокуратуры Донецкой области, а затем организовывали работу Генеральной прокуратуры ДНР, городских и районных прокуратур.

А вот исполняющим обязанности первого заместителя прокурора ДНР назначен прокурор с Сахалина. Андрей Колесников занимал аналогичную должность в прокуратуре Сахалинской области. В органах прокуратуры Российской Федерации Колесников проходит службу с 2002 года. Работал старшим следователем прокуратуры Индустриального района Хабаровска, затем — прокурором отдела прокуратуры Хабаровского края, руководил прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска. До назначения на Сахалин являлся заместителем прокурора Еврейской автономной области.

В ЛУГАНСКЕ ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

В Луганске новые руководители были представлены коллективу прокуратуры ЛНР 8 ноября. Прокуратуру Республики возглавил старший советник юстиции Глеб Михайлов. Исполняющим обязанности первого заместителя прокурора Республики стал старший советник юстиции Ульмян Наминов, и.о. заместителей прокурора ЛНР старший советник юстиции Алексей Вахрушев и старший советник юстиции Кирилл Греков.

Все руководители прокуратуры ЛНР прибыли из других регионов России. Глеб Михайлов до нового назначения работал заместителем прокурора Дагестана. А до этого - в органах Следственного комитета РФ в Мурманской области и Чечне.

Глеб Михайлов до нового назначения работал заместителем прокурора Дагестана. Фото: Прокуратура Дагестана

Ульмяна Наминова перевели в ЛНР с должности заместителя прокурора Саратовской области. В органах прокуратуры уроженец Элисты прослужил 20 лет. Работал на различных должностях в прокуратурах Калмыкии и Чечни. А до этого проходил службу в органах внутренних дел.

Зампрокурора ЛНР Алексей Вахрушев ранее работал прокурором Тракторозаводского района Челябинска. В органах прокуратуры служит 16 лет. До назначения в Челябинске возглавлял прокуратуру Озёрска.

Кирилл Греков до нового назначения был Лиховским транспортным прокурором Южной транспортной прокуратуры. С 2004 года проходил службу в органах внутренних дел. С 2008 года - в органах прокуратуры.

Напомним, что два месяца назад Генеральная прокуратура ЛНР лишилась двоих руководителей. 16 сентября в результате террористического акта в здании надзорного ведомства погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Новым руководителям прокуратур ДНР и ЛНР предстоит большая организационная работа. Приказом Генпрокурора РФ предусмотрено формирование аппарата республиканских прокуратур и подчиненных прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур. Реализацией мероприятий, связанных с образованием органов прокуратуры Российской Федерации, займутся специально образованные комиссии.

Главная же задача созданных органов прокуратур России в ДНР и ЛНР будет надзор за соблюдением уже российского законодательства. При этом в Республике будет сохраняться переходный период до 1 января 2026 года. А по некоторым вопросам – и до 2028 года.

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