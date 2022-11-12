В ЛНР начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление»

«Верное направление»

В Луганской Народной Республике начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка.

- Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований, с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения. Также обратиться на линию можно, если родителям или детям необходима психологическая помощь, - рассказали в министерстве здравоохранения ЛНР.

Специалисты службы проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые документы для обращения в благотворительные фонды. «Верное направление» будет бесплатно курировать нуждающихся до получения помощи.

Отмечается, что рассматриваются обращения от родителей или законных представителей ребенка до 18 лет.

Автономная некоммерческая организация «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление»» основана в 2020 году и финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний. Только за прошлый месяц в организацию обратились 348 семей. Специалисты взяли в работу 44 случая и по 35 – была оказана помощь.

- Чуть меньше, чем за два года работы службы, более 800 семей получили различную поддержку, - рассказывает генеральный директор службы «Верное направление» Антон Яремчук. - Каждое обращение специалистами службы обрабатывается индивидуально для поиска оптимального пути получения помощи: лечения, реабилитации, лекарственного обеспечения и другого.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Жители Луганской Народной Республики в будние дни с 6:00 до 18:00 могут позвонить на горячую линию по телефону: +7 800 303 30 30. Также можно оставить письменную заявку на сайте «Верного направления»: www.vernap.ru.

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