Четырем школам в ЛНР передали в подарок от Оренбургской области компьютерные классы

Коллективы школ благодарны оренбуржцам за оказанную помощь. Фото: Администрация Перевальского района

Школам Перевальского района в ЛНР передали четыре компьютерных класса. Такой подарок учебным заведениям преподнесла Оренбургская область России. Об этом сообщили в районной администрации.

Там уточнили, что в состав переданного груза вошли также мультимедийные проекторы и экраны.

- 12 ноября Перевальский район получил в подарок от Оренбургской области четыре компьютерных класса, а также мультимедийные проекторы и экраны, - рассказали сотрудники мэрии.

Уточняется, что современную компьютерную технику передали четырем самым большим общеобразовательным учреждениям в районе - перевальской гимназии №1, средним школам №3 и №12, а также Фащевской школе №24.

Коллективы учебных заведений благодарны оренбуржцам за помощь.

- Когда наши ребята выйдут на очное обучение с дистанционного, их будет ожидать современный компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной техникой, мультимедийным проектором и мультимедийной доской. Спасибо огромное от всего Перевальского района! Мы безумно счастливы! - говорит директор Перевальской СШ №12 Ляна Алексеенко

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