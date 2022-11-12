Четырем школам в ЛНР передали в подарок от Оренбургской области компьютерные классы

Коллективы школ благодарны оренбуржцам за оказанную помощь. Фото: Администрация Перевальского района
Школам Перевальского района в ЛНР передали четыре компьютерных класса. Такой подарок учебным заведениям преподнесла Оренбургская область России. Об этом сообщили в районной администрации.
Там уточнили, что в состав переданного груза вошли также мультимедийные проекторы и экраны.
- 12 ноября Перевальский район получил в подарок от Оренбургской области четыре компьютерных класса, а также мультимедийные проекторы и экраны, - рассказали сотрудники мэрии.
Уточняется, что современную компьютерную технику передали четырем самым большим общеобразовательным учреждениям в районе - перевальской гимназии №1, средним школам №3 и №12, а также Фащевской школе №24.
Коллективы учебных заведений благодарны оренбуржцам за помощь.
- Когда наши ребята выйдут на очное обучение с дистанционного, их будет ожидать современный компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной техникой, мультимедийным проектором и мультимедийной доской. Спасибо огромное от всего Перевальского района! Мы безумно счастливы! - говорит директор Перевальской СШ №12 Ляна Алексеенко
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