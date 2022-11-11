В ДНР произошли кадровые изменения в Правительстве

Количество заместителей председателя Правительства ДНР увеличилось
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР состоялось анонсированное ранее властями изменение структуры управления Республикой. Указами врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина от 11 ноября 2022 года был изменен состав Правительства региона.
Сообщается, что в Республике появилось дополнительное количество вице-премьеров. Были озвучены следующие назначения:
- Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Мингазов Рустам Рамилевич назначен первым заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Ежиков Владимир Владимирович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Переверзева Татьяна Викторовна назначена заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
- Цуканов Денис Геннадьевич назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики - руководителем Аппарата Правительства Донецкой Народной Республики.
- Чертков Андрей Геннадьевич назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики - министром угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
- Рущак Владимир Михайлович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики - министром промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
- Крамаренко Артем Александрович назначен заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики - министром агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.
Напомним, ранее сообщалось, что структура управления в ДНР будет изменена. Как заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, он неоднократно акцентировал внимание на ситуации с чиновниками и бюрократией. Когда пытался вникнуть в проблему и искал причины, почему же нет искомого результата, то слышал много оправданий в нехватке полномочий.
Денис Пушилин неоднократно акцентировал внимание на ситуации с чиновниками и бюрократией. Фото: пресс-служба Главы ДНР
- Так вот сейчас приняты решения об изменении структуры Правительства и наделении лиц, ответственных за разные направления, которые являются ключевыми для развития экономики ДНР. По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решения. Мы исключаем возможность этих оправданий и бездействия, - отметил Пушилин.
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