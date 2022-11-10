288 детей-сирот из ДНР обрели семьи в других регионах России

В Подмосковье дети-сироты из Донбасса обрели новые семьи. Фото: Скриншот видео ТГ/Воробьев

Почти 300 детей-сирот и оставшихся без родительского попечения устроены в приемные семьи в другие регионы России. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

- 25 октября я общалась с Президентом РФ Владимиром Путиным. Важным для меня было отчитаться по тем детям, которых вы нам доверили, — 288 детей, 15 регионов. Часть из них мы с Элеонорой Михайловной (советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко) лично развозили и вот здесь фотографии ребятишек, которые сейчас уже в семье, — сказала Львова-Белова.

Мария Львова-Белова продемонстрировала альбом с фотографиями ребятишек, которые сейчас уже в семье. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Она добавила, что сейчас реализуются интеграционные смены для подростков Донбасса. Их уже посетили 800 детей, еще 200 — в ближайшее время поедут на очередную образовательную смену. По информации Львовой-Беловой, в ДНР остаются около 500 детей, которых необходимо устроить в семьи.

Руководитель Республики отметил успехи в реализации гуманитарного проекта «Детям — в руки».

- Мария Алексеевна уделяет повышенное внимание детям Донбасса, а также прослеживает судьбы тех деток, которые получили опеку в семьях других регионов России. Как всегда, встреча с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой прошла продуктивно. Отдельное внимание уделили помощи детям военнослужащих. От нас за этот вопрос отвечает Элеонора Федоренко, - сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Также во время встречи Мария Львова-Белова сообщила, что в Харцызске через два-три месяца будет открыт центр для подростков.

- Осмотрели помещение под подростковый центр в Харцызске, планируем через 2-3 месяца уже открываться. Понятно там, что по ремонту, по оборудованию, по средствам, — сказала Львова-Белова.

Руководитель Республики заверил, что готов поддержать эти начинания.

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