История мариупольского роддома №2: от тяжелых военных месяцев до мирных дней

Так выглядят коридоры приемных отделений после ремонта Фото: Александр ИВАНОВ

Роддом №2 находится по адресу Пашковского, 36. Если посмотреть на карту – «Азовсталь» совсем рядом. Однако, роддом почти не пострадал, в отличии от городского больничного комплекса №7, который находится всего в километре и критически разрушен боевыми действиями. От прилетов нескольких мин и танковых снарядов по самому зданию и двору роддома полностью осыпалось остекление и пострадал внутренний косметический ремонт верхних этажей. Жилым зданиям, находящимся неподалеку, повезло в разы меньше.

Врач акушерского отделения Альбина Суржикова провела экскурсию по родильному дому. После освобождения города во всех помещениях подрядчиком из Башкартостана выполнен свежий капитальный ремонт (здесь еще остался тот приятный запах после проведения отделочных работ).

Врач акушерского отделения Альбина Суржикова Фото: Александр ИВАНОВ

В подвальном помещении родильного дома с середины марта до середины апреля находилось порядка 30 женщин, у 27 из которых приняли роды во время активной фазы боевых действий в этом районе. Необходимое питание для кормящих мам готовили из запасов и того, что успели принести. Техническую воду разбавляли закатанным вареньем и в таком виде подавали обессиленным родами молодым мамам.

Здесь же в подвале была прачечная, которая работала непрерывно в то сложное время. Старыми матрацами закладывали разбитые ударной волной окна в подвале – осколки снарядов попасть сюда не могли из-за глубокой посадки здания и хорошего фундамента, но температура воздуха была, практически как на улице.

Подвальное помещение, где располагались будущие мамы во время боевых действий в городе Фото: Александр ИВАНОВ

Матрацы, которыми утепляли разбитые окна в подвале во время боевых действий Фото: Александр ИВАНОВ

«Никита», переживший войну вместе со всеми, теперь, отчасти является символом акушерского отделения Фото: Александр ИВАНОВ

В середине апреля союзные войска смогли эвакуировать мам и их деток в медучреждения Республики и других регионов России.

Так выглядят коридоры приемных отделений после ремонта Фото: Александр ИВАНОВ

Палата и манипуляционные кабинеты Родильного дома Фото: Александр ИВАНОВ

Палата и манипуляционные кабинеты Родильного дома Фото: Александр ИВАНОВ

Палата и манипуляционные кабинеты Родильного дома Фото: Александр ИВАНОВ

Медперсонал вернулся в свой роддом уже в середине июня, и сразу приступил к работе – сами делали первичную уборку, сделали инвентаризацию по сохранности медоборудования. Когда в городе начались ремонтно-восстановительные работы – таким учреждениям отводилось первоочередное внимание. Новые двухкамерные стеклопакеты, новая отопительная система, мощные генераторы – на случай отключения подачи электроэнергии, косметический и капитальный внутренние ремонты помещений, новая мебель – таков перечень проделанных работ строителями из Башкортостана. А Минздравом ДНР осуществляется своевременное обеспечение всеми необходимыми медицинскими препаратами родильного дома.

Новый генератор обеспечивающий бесперебойное питание электроэнергией медучреждение Фото: Александр ИВАНОВ

Фасад мариупольского роддома №2 Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас в этом медучреждении осуществляется весь комплекс здравоохранительных мер матери и ребенка: консультации и полный комплекс медицинского обслуживания от начального этапа беременности до послеродового. Также здесь работает перинатальный центр.

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