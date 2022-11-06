Строительство жилого комплекса на улице Иртышской в Мариуполе: В новострои уже заселены первые жители

«Мой адрес: Российская Федерация, ДНР, г. Мариуполь, ул. Иртышская, д.24» - домам уже присвоена прописка Фото: Александр ИВАНОВ

Восстановительные и строительные работы в Мариуполе продолжаются. На улице Иртышкой возводят новый жилой комплекс. Здесь готовы первые пятиэтажные дома, которые уже заселены первыми жителями. Ключи от жилья получили 15 семей, чье жилье было разрушено.

Новые пятиэтажки уже готовы! Фото: Александр ИВАНОВ

Новые пятиэтажки уже готовы! Фото: Александр ИВАНОВ

- Новый микрорайон вырос буквально за считанные месяцы, всего будет десять красавцев-домов на 833 квартиры, из которых до конца года сдадут 750, - рассказывает врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Новоселы очень благодарили Министерство строительства Российской Федерации за прекрасные квартиры. Убедился в этом сам - действительно, планировка и качество квартир отменные.

Ключи от квартир получили 15 семей. Фото: Администрация Главы ДНР

Готовая квартира Фото: Александр ИВАНОВ

Готовая квартира Фото: Александр ИВАНОВ

Готовая квартира Фото: Александр ИВАНОВ

На данный момент в домах осуществляются пуско-наладочные работы коммуникаций, завершается косметический ремонт в подвальных помещениях.

В домах осуществляются пуско-наладочные работы коммуникаций Фото: Александр ИВАНОВ

Строительство ЖК продолжается Фото: Александр ИВАНОВ

Благоустройство же прилегающей к зданиям внутредворовых территорий уже окончено. Есть детские игровые площадки, удобные парковки для жильцов, так же дооборудуют тренажерные площадки с резиновым покрытием.

В Мариуполе продолжается строительство нового ЖК Фото: Александр ИВАНОВ

Строительство ЖК продолжается Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь возрождается Фото: Александр ИВАНОВ

В Приморском районе продолжается строительство пяти девятиэтажных домов Фото: Александр ИВАНОВ

Тем временем в Приморском районе продолжается строительство пяти девятиэтажных домов, каждая на 90 квартир.

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