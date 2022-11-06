Корпорация развития Донбасса будет привлекать инвестиции на восстановление промышленности ДНР

На «Азовстали» создадут индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти ДНР ведут активную работу по привлечению инвестиций в промышленность. Бизнес многих российских регионов уже внимательно изучает ситуацию в Донбассе и готов к сотрудничеству.

В Республике собираются перенести на сферу промышленности положительный опыт шефства регионов России над городами и районами ДНР. Сейчас Министерства промышленности и торговли ДНР и России начали подбор для республиканских промышленных производств предприятий-кураторов. Перед ними ставится задача наладить кооперацию с предприятиями Республики для инвестирования в развитие производств и различные проекты.

Также для налаживания межрегионального взаимодействия ДНР направила бизнес-миссии в другие субъекты РФ. Ожидается, что в ближайшее время российские инвестиции в ДНР и взаимодействие бизнеса возрастут в разы.

- Я думаю, что это будет в разы. У нас нет времени раскачиваться, нам нужно свое хозяйство поднимать, - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров.

РОССИЯ НАПРАВЛЯЕТ В НОВЫЙ РЕГИОН ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

Для обеспечения высокого темпа восстановления и развития социально-экономического потенциала Республики распоряжением Правительства ДНР был создан госконцерн «Корпорация развития Донбасса» (КРД). В начале октября корпорацию возглавил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

- Усиливаем экономический блок грамотными специалистами, которые продолжают приезжать к нам со всей России. В качестве подкрепления в нашу команду влился Андрей Шпиленко, который возглавил Корпорацию развития Донбасса. Знаю Андрея Викторовича по работе в Министерстве промышленности и торговли РФ, как эффективного управленца, - сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что перед Республикой стоит задача по созданию и развитию индустриальных парков, в том числе в Мариуполе. И это направление станет одним из приоритетных для Корпорации развития Донбасса.

Корпорация разрабатывает и внедряет механизмы взаимодействия контрагентов напрямую между собой, тем самым, нивелируя необходимость в огромном количестве посредников, чье участие приводит к усложнению, замедлению и удорожанию бизнес-процессов. По оценке экспертов, работа корпорации должна снизить на 10-15% цены на продукцию для конечных потребителей — жителей России, Крыма и Донбасса.

Председатель правления КРД Андрей Шпиленко лично убедился в объемах разрушений и предстоящих работ на «Азовстали». Фото: vk.com/shpilenko_a

ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛА

- Корпорация является единым оператором по реализации инвестпроектов на территории ДНР. При ее создании были использованы лучшие российские практики, - заявил председатель правления КРД Андрей Шпиленко.

Он отметил, что в корпорации объединены сразу три института, действующие в других субъектах РФ обособленно. Это собственно корпорация развития, агентство по привлечению инвестиций и конгрессно-выставочное агентство.

КРД намерена для привлечения инвесторов в ДНР создать промышленные кластеры. Они регулируются постановлением №779 от 31.07.2015 Правительства РФ.

- Суть заключается в том, что вы берете конкретное предприятие, описываете цепочку, которая находится в кооперационных связях, и эта совокупность промпредприятий называется промышленный кластер. Описав эти цепочки, мы фиксируем на каждом переделе объемы сырья и комплектующих. Вот эти объемы называются инвестиционные ниши и эти объемы надо замещать, — объяснил Шпиленко.

Он подчеркнул, что формирование промышленных кластеров позволит ответить на вопросы бизнеса «Что производить и кто будет покупать?».

Предприятия, которые войдут в кластеры, автоматически получат господдержку — длинные кредиты до 10 лет под 3%, гарантированный спрос на продукцию, снижение налогов, в том числе социальных.

Предполагается, что до конца первого квартала 2023 года будет проведена работа, связанная с формированием промышленных кластеров по отраслям промышленности и их внесением в реестр Минпромторга РФ.

Сейчас специалисты КРД совместно с сотрудниками профильных министерств - Минпромторгом, Минэкономики и Минагропромом – работают над созданием информационного портала. В нем будут собраны данные об объектах недвижимости и предприятиях, нуждающихся в инвестициях. Будут выявлены перспективные ниши.

- Полученную информацию мы упакуем в инвестиционные предложения для бизнеса. Это будут конкретные проекты с подтвержденным спросом. Никто в России еще так не делал, - подчеркнул Андрей Шпиленко.

Он обратил внимание, что сейчас самое удачное время для инвестиций в Донбасс. Ведь когда все хорошо и рынок поделен, практически не остается свободных ниш для эффективного приложения капитала. Все-таки Донбасс генерировал примерно 25% промышленного валового продукта Украины.

НА «АЗОВСТАЛИ» СОЗДАДУТ ЧЕТЫРЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Корпорация особое внимание уделяет комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. На его территории планируется создать не менее четырех инфраструктурных площадок: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Вся эта инфраструктура отвечает потребностям потенциальных инвесторов.

На территории «Азовстали» находятся целые горы шлака и шлама, поэтому экопарк там необходим Фото: Александр ИВАНОВ

- Причем экопарк станет уникальной площадкой. Сейчас в России такие парки, предназначенные для хранения, утилизации, переработки и вовлечения во вторичный оборот промышленных отходов, только формируются. На территории «Азовстали» находятся целые горы шлака и шлама, поэтому экопарк там необходим. Тем более что руководство ДНР намерено улучшать экологическую обстановку, - отметил председатель правления КРД.

Тем временем, глава правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил о проведении технико-экономического аудита и оценки производственных мощностей предприятий металлургической отрасли.

Специалисты научно-исследовательского центра имени И.П. Бардина уже приступили к проведению аудита. На первоначальном этапе запланировано обследование производственных мощностей мариупольских комбинатов «Азовэлектросталь», имени Ильича и «Азовсталь». На «Азовэлектростали» обследование уже проведено. На двух других комбинатах эксперты приступят к работе после разминирования территорий.

По итогу специалисты определят варианты развития этих комбинатов и предприятий металлургической отрасли региона в целом. В том числе и по освоению выпуска новых видов продукции.

- Задача, чтобы каждый завод и комбинат Донбасса снова стал в строй промышленной мощи России, — подчеркнул Хоценко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбасс привезли медицинское оборудование для детских больниц

Разгрузка гуманитарной помощи проходила под украинским обстрелом (подробнее)