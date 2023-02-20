«Живое общение и обмен контактами – всегда плодотворно влияют на сотрудничество»: Госслужащие Донбасса проходят обучение в высшей школе государственного управления

Алина Шайбель

По поручению Президента России Владимира Путина в Высшей школе государственного управления РАНХиГС стартовала комплексная программа обучения для сотрудников органов публичной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ее цель - ускоренная интеграция новых регионов в российскую систему госуправления.

«КП» связалась с представителями органов власти ДНР и ЛНР, которые принимают участие в указанной программе, и вот что из этого вышло.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА

Алина ШАЙБЕЛЬ, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР:

- Я была очень рада оказаться в списке людей, которые получили шанс пройти обучение по комплексной программе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Для нас большая честь получить уникальный опыт работы у лучших управленцев России. За шанс воочию увидеть российскую систему государственного управления и почувствовать ее благодарим врио главы ЛНР Леонида Пасечника и Президента РФ Владимира Путина. Открывал обучающую программу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он сказал, что для нас, управленцев, самое важное – думать о своем народе!

Теперь с новым багажом знаний мы еще более мотивированы сделать качество жизни людей выше, для начала достичь уровня соседних территорий. Лично я почерпнула новые знания о мерах государственной поддержки, национальных проектах, что поможет развивать сельскохозяйственную промышленность, и как следствие - перерабатывающее производство.

«ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ДЛЯ МЕНЯ ЮРИСТА, ОПЫТ»

Валентина Токова

Валентина ТОКОВА, начальник управления правового обеспечения Министерства промышленности и торговли ЛНР:

- Обучение на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС - очень хороший, для меня юриста, опыт. Во время первого обучающего модуля мы с модераторами разобрали, чем отличается чиновник от госслужащего. Самое важное здесь - слышать народ, разбираться в его проблемах, а не отписываться.

С нами свои опытом поделились губернаторы, представители Минюста России рассказали о работе с нормативно-правовыми актами, они регулируют все основные сферы общественной жизни. Также мы узнали подробности национальных и региональных проектов, направленных на улучшения жизни людей. Этот курс повышения квалификации - отличная возможность получить новые знания для наиболее оперативной интеграции Луганской Народной Республики в государственную и правовую систему Российской Федерации.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ

Андрей Нагайцев

Андрей НАГАЙЦЕВ, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР:

- Живое общение и обмен контактами – это всегда очень плодотворно влияет на сотрудничество. Во время первого обучающего модуля было полезно узнавать новое от управленцев-практиков. Например, мне понравилось выступление руководителя Белгородской области, в котором он поделился опытом восстановления разрушенного жилья.

Сейчас в Донбассе из-за обстрелов ВСУ много коммунальных проблем. У кого-то нет воды, у кого-то - отопления. Российские стандарты помощи людям – неравнодушное отношение чиновников. Любые проблемы должны решаться быстро.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Виталий Пестрецов

Виталий ПЕСТРЕЦОВ, директор департамента просвещения Министерства образования и науки ДНР:

- Госслужащие Донбасса получили системные представления о российской системе государственного управления. Это неоценимые знания и навыки, которые помогут представителям новых регионов Российской Федерации активнее включиться в соответствующие интеграционные процессы.

Отмечу, что российские образовательные стандарты позволят нашим детям получить крепкие знания. Огромный плюс - система воспитания, которая повсеместно внедряется в школах. Это и уроки «Разговоры о важном», формирование гражданственности, патриотизма, семейных ценностей.

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