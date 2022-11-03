В Донецке по-прежнему наблюдаются перебои с теплом, Денис Пушилин поручил провести проверку работы котельных

Денис Пушилин проверил работу котельных в Донецке. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В Донецке контрольные службы проверят, в каких домах наблюдаются перебои с теплом. Соответствующее поручение дал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который посетил накануне котельные в Пролетарском и Ворошиловском районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя Республики.

Денис Пушилин проверил работу котельных в Донецке. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Там уточнили, что котельная № 63а в Пролетарском районе Донецка была запущена еще 19 октября. Теплоноситель подается 88 абонентам, среди которых числятся по две школы, садика и больницы, а также станция юного техника.

Денис Пушилин проверил работу котельных в Донецке. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Вода в котельную подается из скважины, которую помогли пробурить специалисты из Москвы. Ее глубина составляет около 40 метров, и дает она около 30 кубометров воды в сутки. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить дома жителей теплом и не привлекать для этого другие источники.

- Объема воды для подачи в систему достаточно, за что наша признательность московским специалистам, - отметил Денис Пушилин.

В Ворошиловском районе Донецка котельная квартала 243 подверглась обстрелу со стороны украинских войск 31 октября. Осколками был поврежден трубопровод, вследствие чего вышла из строя автоматика регулирования и безопасности котлов. Спустя 18 часов работникам удалось ликвидировать повреждения котельной и запустить ее заново.

Денис Пушилин поблагодарил персонал, который в таких сложных условиях оперативно восстановил работу котельной. Сотрудники, которые в день обстрела находились на своих рабочих местах, рассказали о произошедшем.

- Очень повезло, что никто не пострадал. Спасибо вам, ребята, за вашу работу. Это важно: много людей и так без тепла в Донецке. Берегите себя, - выразил признательность им Денис Пушилин.

Денис Пушилин проверил работу котельных в Донецке. Фото: пресс-служба Главы ДНР

После осмотра котельных врио Главы ДНР пообщался с генеральным директором ГУП «Донбасстеплоэнерго» Алексеем Цюпкой и дал ему ряд поручений. Он отметил, что ситуация на местах далеко не гладкая - поступает масса жалоб от жителей.

- Где-то частично включили отопление, где-то полностью не включили. Это по тем обращениям, которые у меня есть. Поэтому убедительная просьба все это отработать, потому что я не хотел бы думать, что это Вы меня вводите в заблуждение, когда подаете отчеты, - подчеркнул Денис Пушилин.

По словам руководителя Республики, не везде причиной отсутствия тепла в домах является самовольный слив воды из систем отопления жителями.

- Я понимаю, что нехватка воды, что идет водоотбор. Но это не везде: где-то причиной стоит водоотбор воды, а там в принципе в системе не было воды, нечего было сливать. Поэтому этот момент давайте проработаем и, если надо, проведем отдельное совещание. Потому что мы людям рассказываем, что у нас практически все готово и у них есть тепло, а оказывается, что его нет, - отметил Пушилин.

Денис Пушилин проверил работу котельных в Донецке. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы Республики дал поручение Контрольному управлению Главы ДНР провести проверку в Донецке и разобраться, где реально был подан теплоноситель, а «где красиво только на бумаге». О результатах проверки, по словам Пушилина, жители региона будут обязательно проинформированы.

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