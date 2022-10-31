Вода в ДНР будет, но в ограниченном количестве

Военные строители МО РФ создают новый водовод под Дебальцево. Фото: ВСК

Водоснабжение, отопление и сроки прекращения обстрелов ВСУ – вот три главных вопроса, которые волнуют жителей ДНР. Даже ситуация с ценами, правила получения новых российских документов не так беспокоят людей. О воде и тепле говорят в очередях и на кухнях, на работе и в гостях. Ну а грохот обстрелов… это страшная каждодневная данность. В прошлом номере «Комсомолка» уже писала о ситуации с отоплением. Читатели спрашивают, что будет с водой?

Власти обещают альтернативный вариант

Горячая и холодная вода из крана круглосуточно – все это пока остается в прошлом. И руководство Республики, и российские эксперты говорят о том, что систему водоснабжения придется радикально перестраивать.

- Местные власти вместе с федеральными органами уже сейчас прорабатывают альтернативный путь поставки воды, который в полном объеме обеспечит потребности населения, - пообещал врио главы ДНР Денис Пушилин и тут же уточнил, что ни о каких сроках речь вести пока нельзя. Даже сам этот механизм еще находится в стадии разработки.

Как пояснил «Комосомлке» кандидат технических наук Виктор Проценко, ситуация вернулась к моменту конца сороковых годов двадцатого века. Тогда победивший в войне, разрушенный, но активно возрождающийся Донбасс столкнулся с дефицитом пресной воды. Попытка опереться на местные ресурсы успехов не умела и было решено строить канал из Северского Донца.

Сейчас канал остановлен, километры труб и бетонного ложа разворочены снарядами ВСУ, разбиты насосы. Украинские власти на своей территории закрыли все задвижки и не намереваются наполнять канал водой.

Так что поставленную еще в прошлом веке проблему придется решать заново.

Новые водоводы не допустили катастрофы

Благодаря российским военным строителям, этим летом удалось снабжать водой население. Пусть и по графику, один раз в три дня, да и напора часто не хватало даже до пятого этажа. Но водной блокады, о которой мечтала Украина, в республиках не было.

Тем самым удалось избежать гуманитарной катастрофы, вспышек инфекционных заболеваний.

- Были построены три водовода: до Волновахи (построен за 40 дней), Докучаевска (за 53 дня) и трасса «Ханженковское водохранилище – канал «Северский Донец – Донбасс» (за 45), - рассказали «Комсомолке» в «Военно-строительной компании», строители которой помогают восстанавливать Донбасс, они же строили новые водоводы.

Сейчас завершается строительство водовода под Дебальцево (Черновский водовод), чтобы нормально снабжать город теплом и обеспечить работу Углегорской ТЭС. Запуск самой станции, пострадавшей от боев еще в 2015 году, планируется на 2023 год.

- Пришлось учесть расположение частной жилой застройки, местную фильтровальную станцию — в общем, это настоящий лабиринт. Но мы нашли из него выход, — рассказал строитель компании ВСК Владимир Шмайн.

Что дальше?

Понятно, что в ближайшее время вода так и будет идти по графику. Но где найти новые источники воды? Эксперты рекомендуют думать только о местных ресурсах.

- Засушливые месяцы позади, идут дожди, впереди снегопады и распутица. Все это означает, что уровень грунтовых вод будет высоким. Властям нужно использовать все местные ручьи и колодцы, строить артезианские скважины, рыть новые колодцы и т.п. Нужно активно использовать шахтные воды, просто предупредить людей, что эта вода – техническая. Но это и так все знают, для питья мы все покупаем фильтрованную воду, - говорит Виктор Проценко. - Почему во дворах не стоят водоразборные колонки? Жители должны знать: если из-за обстрелов ВСУ, аварии и т.д. не дали воду по графику в квартиру, можно выйти на улицу и набрать ее там. В противном случае происходит то, что имеет место сейчас: жители верхних этажей за несколько часов занимают очереди у кранов от подвалов и ждут воду. А если прилетит украинский реактивный снаряд «Град»? Да и сезонные инфекции никто не отменял.

По словам ученого, потенциал малых речек и ручьев в Донбассе далеко не исчерпан.

- В советское время мыслили масштабно, производительность того же канала «Северский Донец-Донбасс» была гораздо больше необходимой. Канал мог поставлять 43 кубометра в секунду, а еще до кризиса 2008 года для промышленности и населения хватало 28 кубов в секунду. А сколько воды там терялось по дороге – это просто ужас! Точные цифры не известны никому, ведь канал никогда полностью не осушали для осмотра. Целые пруды существовали (ныне пересохшие) только за счет утечек из разваливающегося бетонного ложа канала. Так что нам нужно переходить на более экономные варианты водоснабжения, тем более, что война не оставила нам выбора.

Власти анонсировали строительство нового завода по производству фильтрованной воды в Старобешево, Максимально возможный объем питьевой воды составит 556 тыс. литров в сутки. Открылся остановленный обстрелами завод по производству питьевой воды (фильтрация методом обратного осмоса) в Мариуполе. А вот полноценной альтернативы каналу «Северский Донец-Донбасс» пока не видно.

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