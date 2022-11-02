В Мариуполе планируют возобновить троллейбусное движение

Каждый троллейбус вмещает 90 пассажиров и способен на одном заряде преодолеть свыше 20 километров Фото: Александр ИВАНОВ

Запуск троллейбусных машин с автономным ходом планируется в Мариуполе до Нового года. На днях состоялся первый выезд троллейбусов за территорию депо - больше 20 километров без контактной сети может проехать каждый такой троллейбус. Эти машины остались в наследство от Украины – их купили в кредит у европейских банков под залог земли, принадлежавшей городской громаде Мариуполя.

Во время боевых действий на территории троллейбусного депо распологались артилерийские и минометные расчеты ВСУ. Также украинские боевики использовали троллейбусы и большие автобусы для перекрытия улиц. Поэтому большая часть рогатой техники не уцелела и не подлежит ремонту. Но порядка 30 машин - в том числе и 15 автономных троллейбусов - хоть сейчас готовы начать работу с пассажирами.

Специалисты «Мариупольтранса» восстановили и уже опробовали в работе первые машины Фото: Александр ИВАНОВ

- Собираемся запустить на линии и троллейбусы на автономному ходу. Специалисты «Мариупольтранса» восстановили и уже опробовали в работе первые транспортные единицы. Каждый такой троллейбус вмещает 90 пассажиров и способен на одном заряде преодолеть свыше 20 километров, - сообщил мэр города Константин Иващенко.

Он отметил, что в конце октября «Мариупольтранс» получил подарок от Министерства транспорта Российской Федерации – 20 новых автобусов пополнили парк предприятия. 10 низкопольных «ЛиАЗов» повышенной вместимости рассчитаны на перевозку 114 пассажиров каждый. Еще 10 единиц транспорта - микроавтобусы «Газель» с мягкими креслами, и стеклоподъемниками.

- Планируем, что эти удобные для пассажиров и водителей автобусы скоро выйдут на городские и пригородные маршруты, - сказал Иващенко.

На днях состоялся первый выезд троллейбусов за территорию депо Фото: Александр ИВАНОВ

Всего же за минувший месяц Мариуполь получил 110 автобусов.

- Нам Россия поставила 110 автобусов. Сейчас у нас 18 городских маршрутов, «Мариупольтранс» обслуживает и 5 пригородных маршрутов, - сообщил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте Министерства транспорта ДНР Артур Нестеров. - Все маршруты осуществляют движение для перевозки пассажиров бесплатно. Пока до нового года, а дальше будем смотреть. В Мариуполе сейчас на балансе состоит 149 автобусов, из них 110 поставлены из Москвы и Санкт-Петербурга.

Представитель Минтранса ДНР добавил, что сейчас есть проблема с трамваями, поскольку они полностью разрушены, на их восстановление может уйти минимум год.

Тем временем, по просьбам жителей близлежащих поселков, «Мариупольтранс» ввел новый маршрут движения пригородных автобусов и продлил один из существующих. С 1 ноября открылось автобусное сообщение с селом Захаровка. Автобус отправляется с АС-2 и следует через населенные пункты Мангуш, Камышеватое, Стародубовка. Маршрут до села Мелекино продлен до села Азовское.

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