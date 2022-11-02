Из крымского Джанкоя в Таганрог за семь часов: Как идут работы по укладке новой автомобильной трассы

Новая трасса соединит южные города России Фото: Александр ИВАНОВ

Через центральные улицы и проспекты Мариуполя проходит трасса «М14» - Джанкой-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь. Когда-то, до событий «майдана» в 2014 году, эта дорога была связующей между южными украинскими областями и российскими регионами, она поддерживалась в хорошем состоянии. После государственного переворота по ней практически никто не ездил - между Мариуполем и Новоазовском пролегала линия боевого соприкосновения.

Работы сейчас проходят в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Работы сейчас проходят в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

После вхождения южных областей Украины и ДНР в состав Российской Федерации, в том числе для разгрузки Крымского моста, было решено прокладывать, по факту, новую трассу. Состояние дорожного полотна на некоторых междугородних участках близилось к бездорожью.

Старые указатели вместе с электроопорами демонтируются. Вместо них устанавливаются новые. Фото: Александр ИВАНОВ

Старые указатели вместе с электроопорами демонтируются. Вместо них устанавливаются новые. Фото: Александр ИВАНОВ

Работы сейчас проходят в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Самым проблемным участком для асфальтоукладчиков стала так называемая «бетонка». Бетонные плиты, на участке порядка пяти километров, приходится демонтировать, а после этого класть асфальт.

Самым проблемным участком для асфальтоукладчиков стала так называемая «бетонка» Фото: Александр ИВАНОВ

- Моя задача - трамбовать щебень-смесь после установки бордюров, - рассказывает рабочий бригады по укладке дорожных коммуникаций Михаил Иванович. - Мы хорошо так отстаем от бригад асфальтоукладчиков, они завершили большую часть дорог в городе это порядка 7-8 километров, остается им где-то пять.

Рабочий бригады по укладке дорожных коммуникаций Михаил Иванович Фото: Александр ИВАНОВ

Работы сейчас проходят в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В начале ноября новая трасса Новоазовск-Мариуполь будет соединена с городским участком дороги столицы северного Приазовья России.

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