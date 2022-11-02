В Мариуполе восстановят школу №33, здание которой изначально планировали демонтировать

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители Фото: Александр ИВАНОВ

Здание одной из самых разрушенных школ Мариуполя, которая находится на территории поселка Моряков, что в Приморском районе, решено сохранить. Ранее рассматривался вариант сноса здания общеобразовательного заведения. Сегодня на объекте проходят масштабные ремонтно-восстановительные работы.

Ремонтные бригады приступили к восстановлению еще 7 октября. Строителям предстоит проделать большой объем работ.

- Объем работ велик, они усложняются наличием большого количества проблемных участков - разрушены несущие стены, кровля и межэтажные перекрытия. Из-за этого сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут сдвинутся до февраля-марта, - рассказал представитель подрядной организации.

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители. «Комсомольская правда» обязательно покажет итоговый результат восстановления этого образовательного учреждения.

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители Фото: Александр ИВАНОВ

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители Фото: Александр ИВАНОВ

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители Фото: Александр ИВАНОВ

На фото представлено состояние школы, каким его фактически получили российские строители Фото: Александр ИВАНОВ

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