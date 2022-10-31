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Политика31 октября 2022 20:20

За время эскалации вооруженного конфликта в ДНР погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка

Военные эксперты привели печальную статистику за 256 дней обострения на фронте
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики стреляют по жилым кварталам

Украинские боевики стреляют по жилым кварталам

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР за время эскалации вооруженного конфликта погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Об сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Полные данные по погибшим гражданским на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются, - сообщили военные эксперты СЦКК ДНР.

По данным СЦКК, на территории в границах до начала спецоперации ранения получили 2 068 мирных жителей, в том числе 140 детей. На освобожденной части Республики ранены 1 609 гражданских, в том числе 92 ребенка.

Повреждены 8 155 жилых домов; 1 868 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 99 медучреждений, 369 образовательных учреждений, 706 объектов социального обеспечения, 50 объектов критической инфраструктуры, 644 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Пришли в негодность 847 транспортных средств.

За 256 дней эскалации СЦКК зафиксировал 11 693 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 11362.

Всего противник выпустил 81 098 боеприпасов, включая 32 ракеты из ОТРК «Точка-У», 40 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 10 869 ракет РСЗО БМ-21 «Град», а также 12 182 снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

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