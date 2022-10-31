За время эскалации вооруженного конфликта в ДНР погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка

Украинские боевики стреляют по жилым кварталам Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР за время эскалации вооруженного конфликта погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Об сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Полные данные по погибшим гражданским на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются, - сообщили военные эксперты СЦКК ДНР.

По данным СЦКК, на территории в границах до начала спецоперации ранения получили 2 068 мирных жителей, в том числе 140 детей. На освобожденной части Республики ранены 1 609 гражданских, в том числе 92 ребенка.

Повреждены 8 155 жилых домов; 1 868 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 99 медучреждений, 369 образовательных учреждений, 706 объектов социального обеспечения, 50 объектов критической инфраструктуры, 644 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Пришли в негодность 847 транспортных средств.

За 256 дней эскалации СЦКК зафиксировал 11 693 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 11362.

Всего противник выпустил 81 098 боеприпасов, включая 32 ракеты из ОТРК «Точка-У», 40 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 10 869 ракет РСЗО БМ-21 «Град», а также 12 182 снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Собирала малину и лишилась ноги»: Дончанка Инна Хаджинова подорвалась на мине «Лепесток»

За все время в ДНР на противопехотных минах «Лепесток» подорвались 80 мирных жителей, в том числе 3 детей (подробнее)