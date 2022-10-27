«Собирала малину и лишилась ноги»: Дончанка Инна Хаджинова подорвалась на мине «Лепесток»

Инне Максимовне предстоит длительная реабилитация Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

74-летняя жительница Петровского района Донецка Инна Хаджинова подорвалась на запрещенной противопехотной мине «Лепесток» у себя на приусадебном участке. Когда в небе раздался взрыв и о крышу и стены летней кухни, где она готовила завтрак, стали стучать «Лепестки», она не поняла, что произошло.

- Подумала, что это осколки от выпущенного украинскими нациками снаряда. Такое у нас происходит часто, - сокрушается в палате Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ) Инна Максимовна. – Вместе с племянницей Мариной мы вышли из летней кухни и увидели, что весь двор в «Лепестках». Я сразу же позвонила в спасательное ведомство, где нас попросили подождать своей очереди - заявок на обезвреживание украинских «Лепестков» было много.

По улице Мамаева Кургана (это недалеко от Трудовских) проезжали военные и они обезвредили мины на пути своего следования. А также частично «почистили» двор и огород Инны Максимовны.

- Ребята «постреляли» все, что заметили, - рассказывает раненая мирная жительница. – В полдень я решила сварить малиновый компот. Пошла в малинник с краю нарвать ягод и вдруг хлопок, резкая боль – левая нога отлетела, а правую - искалечило.

На помощь женщине первым подоспел ее сын Максим. Стали сбегаться соседи. Соседка вызвала скорую помощь.

Инна Хаджинову доставили в 24-ю горбольницу. Там ее прооперировали и наблюдали больше месяца. В ИНВХ пострадавшую перевели для пересадки кожи на правую ногу. В клинике Института перед проведением операции удалили из нее осколки, которые еще оставались в тканях.

Сейчас пострадавшая начинает понемногу наступать на ногу. Ей предстоит длительная реабилитация.

ОБ ОПАСНЫХ НАХОДКАХ СООБЩАЙТЕ В МЧС

"Лепестки". Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Преступная власть Украины дистанционно заминировала противопехотными минами «Лепесток» многие города и деревни ДНР. Украинские боевики продолжают «рассыпать» их при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган».

Запрещенные мины детонирует при нажатии на них с усилием всего лишь в 5 килограммов.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

САМАЯ ПОДЛАЯ МИНА

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – призвали спасатели.

На сегодняшний день в Республике уже 80 случаев ранений в результате подрыва на минах типа «Лепесток». Среди пострадавших (а один из них скончался в больнице) - трое детей. Эту мину называют самой подлой среди противопехотных.

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