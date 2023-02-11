Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка поспособствует отправке на лечение и реабилитацию детей Донбасса с редкими заболеваниями

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Правительство ЛНР

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова несколько дней с рабочей поездкой находилась в Донбассе. В ЛНР детский омбудсмен в пятый раз со своей командой доставила гуманитарную помощь в рамках акции «Детям - в руки».

ПОДКЛЮЧИЛИ МИНЗДРАВ РФ

- Трогательной получилась встреча в Краснодонском доме-интернате для детей с различными нарушениями, там были в ноябре, - рассказывает детский омбудсмен. - Тогда видели ребят только в кроватях, где они проводили почти все время. Сейчас встретили на улице. Прогулка для них - один из счастливых моментов в жизни. А еще провели развивающее занятие. По оценке специалистов, многие имеют хороший реабилитационный потенциал.

В этом интернате живут 108 детей и молодых взрослых с особенностями развития.

- Поможем с медицинским обследованием и подбором для ребят реабилитационных программ. А пока привезли для учреждения стиральную машину, телевизор, оборудование для детской комнаты, игры, - говорит детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова. Фото: Правительство ЛНР

Львова-Белова заверила, что дети из ЛНР, имеющие редкие заболевания, будут обеспечены всем необходимым. Она сообщила, что направила соответствующее письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Сегодня, после многих лет украинской разрухи, а потом военных невзгод, Краснодонский интернат нуждается в срочном ремонте. Для его проведения гости из Москвы в рамках проекта «Счастливое детство» привезли на сертификат на 3 миллиона рублей.

Омбудсмен рассказала, что проект реализуется совместно с Фондом святителя Василия Великого и предусматривает передачу детдомам средств на обновление материально-технической базы.

Мария Львова-Белова на встрече в Луганске с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником рассказала, что условия проживания в интернате необходимо улучшить, поскольку там «живут много человек сразу в комнате, все друг на дружке».

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Правительство ЛНР

- Мы говорили про расселение, что есть какое-то еще дополнительное здание, в котором велись работы, для расселения вот этого большого интерната. И вот если есть действительно это здание, если есть проблемы с финансированием, давайте поработаем. Мы готовы тоже подключиться, чтобы ребятишек расселить, - подчеркнула омбудсмен.

ЧТОБЫ ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ В СЕМЬЮ

Львова-Белова в Луганске с гуманитарной миссией также посетила Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Важное отличие этого учреждения: там работают в первую очередь над тем, чтобы дети могли вернуться в семью.

- С начала боевых действий в учреждении появились особые воспитанники. Одного мальчугана вывозили прямо из-под обстрелов на БТР. Но настоящее счастье все в интернате испытали, когда через три недели нашлась его бабушка. Сейчас парень уже вместе с ней в «большой» России, - рассказал основатель Фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев.

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Правительство ЛНР

Всего в центре сейчас 128 детей. Малыши и ребята постарше наперебой делятся планами на будущее. Кто-то хочет стать программистом, кто-то врачом. Все планы мирные.

СПЕЦПИТАНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТОК

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и благотворительный фонд ZOV в рамках акции «Детям - в руки» передали специализированное питание и продуктовые наборы 28 живущим в ЛНР семьям, где дети страдают фенилкетонурией (наследственное заболевание, приводящее к поражению центральной нервной системы. Одна из немногих наследственных болезней, которая успешно поддается лечению).

- Мы давно поддерживаем проживающие на новых территориях семьи, в которых воспитываются дети с фенилкетонурией. Им требуется специализированное питание. А его отсутствие приводит в дальнейшем к тяжелым последствиям и еще большей инвалидизации. И для нас всегда было важно доставить это питание своевременно, - отметила детский омбудсмен.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла для больных детей жизненно важное питание. Фото: Правительство ЛНР

Напомним, что акция «Детям - в руки» начала свою работу в Донбассе в июле 2022 года под эгидой Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

СПРАВКА «КП»

Мария Львова-Белова (ее девичья фамилия) еще в юности решила, что должна помогать сиротам и инвалидам. Впоследствии Мария посвятила себя волонтерской и общественной деятельности, а к 37 годам стала детским омбудсменом. Помимо чужих детей, занимается уроженка Пензы и собственными: растит пятерых кровных, пятерых приемных ребят, в том числе мальчишку из Мариуполя, и является опекуном 13 воспитанников детских домов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова замужем за православным священником Павлом Когельманом, который раньше работал программистом.

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Правительство ЛНР

ВАЖНО!

Если вам требуется помощь или если вы хотите присоединиться к акции «Детям - в руки» в качестве партнера, вы можете обратиться в сообщения группы соответствующего штаба или написать по адресу info@detyam-v-ruki.ru

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